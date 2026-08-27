На кошти з міського бюджету можуть розраховувати військовослужбовці та ветерани, які потребують лікування, операції або реабілітації.

Допомога ветеранам на Тернопільщині отримала продовження — місто виділило кошти з бюджету на лікування 14 військовослужбовців. Про таке рішення повідомило місцеве видання «Місто».

Гроші спрямують на оплату лікування та реабілітації захисників, які цього потребують. Кошти виділяють у межах міської програми підтримки ветеранів, що діє в Тернополі.

Загалом ідеться про 14 військових, які отримають фінансову підтримку міста на проходження лікування. Такі рішення міська влада ухвалює регулярно, реагуючи на звернення захисників і їхніх родин.

Як оформити виплату на лікування

Щоб отримати кошти, військовому або його представнику варто звернутися до профільного підрозділу міської ради, який опікується питаннями ветеранів. До звернення додають документи, що підтверджують статус захисника, та медичні довідки про потребу в лікуванні.

Рішення про виділення коштів ухвалюють індивідуально по кожному військовому. Суму допомоги визначають залежно від вартості лікування чи реабілітації, якої потребує захисник.



Пріоритет надають тим, хто зазнав поранень або захворювань під час виконання бойових завдань.

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