Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 5,14 мільярда гривень на житлові сертифікати — це перше фінансування програми за кілька місяців. Кошти, надані Банком розвитку Ради Європи, дозволять 3600 родинам реалізувати сертифікати та придбати нове житло.

Компенсація за пошкоджене та знищене житло для військових отримала новий поштовх — уряд України виділив 5,14 мільярда гривень на фінансування житлових сертифікатів за програмою єВідновлення. Це перше надходження коштів за останні кілька місяців.

Як повідомляє народний депутат Павло Фролов, фінансування стало можливим завдяки грантовій підтримці Банку розвитку Ради Європи. «Уряд виділяє 5,14 млрд грн на компенсації українцям за знищене житло в межах програми єВідновлення. Це перше за останні місяці фінансування житлових сертифікатів», — зазначив парламентар.

Завдяки цьому рішенню 3600 родин зможуть реалізувати отримані сертифікати та придбати нові оселі замість зруйнованих через російську агресію. Середній розмір одного житлового сертифіката наразі становить 1,3 мільйона гривень, а скористатися ним можна впродовж 5 років із моменту видачі.

Як військові та їхні родини можуть скористатися сертифікатом

Державний механізм компенсації передбачає кілька варіантів використання допомоги на вибір власника. Перший — отримання житлового сертифіката для купівлі готової квартири чи приватного будинку. Сертифікат також дозволено вносити як початковий внесок за іпотечною програмою єОселя, що відкриває додаткові можливості для родин військовослужбовців.

Другий варіант — пряме грошове фінансування для самостійного будівництва нового житла на власній земельній ділянці. Це особливо актуально для військових, які мають ділянки в регіонах, віддалених від лінії фронту.

Скільки родин ще чекають на компенсацію

Попри виділення значної суми, масштаб проблеми залишається величезним. За оприлюдненими даними, понад 88 тисяч українських родин уже мають на руках оформлені сертифікати, однак фактично придбати нове житло змогли лише 33 тисячі сімей. Ще близько 55 тисяч власників сертифікатів продовжують перебувати в черзі на фінансування.

«Уряд має посилити роботу та активніше залучати ресурси партнерів. Відбудова України — це насамперед відновлення життя людей. Кожна родина має отримати можливість повернути собі відчуття власного дому», — наголосив Фролов.

Як подати заяву на компенсацію за знищене житло

Військовослужбовці та члени їхніх родин, чиє житло було знищене внаслідок бойових дій, можуть подати заяву на отримання компенсації через застосунок «Дія» або звернутися до найближчого ЦНАПу. Для оформлення необхідно мати документи, що підтверджують право власності на зруйноване майно, та акт обстеження, складений комісією органу місцевого самоврядування.

Після подання заяви та її обробки формується житловий сертифікат, який відображається в «Дії». Отримавши підтвердження про фінансування, власник може обирати нове житло в будь-якому регіоні України. Кошти перераховуються безпосередньо продавцю нерухомості.

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