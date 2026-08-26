Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 27 серпня по 2 вересня показує стрімке потепління: якщо на початку тижня вдень буде лише +22…+23°, то вже до середи, 2 вересня, повітря прогріється до +31°. Опади синоптики прогнозують двічі — у четвер, 27 серпня, та в неділю, 30 серпня.

рясні дощі очікувалися у Київській області ще на минулому тижні, а тепер синоптики повідомляють про новий поворот: протягом тижня з 27 серпня по 2 вересня температура вдень стрімко підніметься від +22° до +31°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня з 27 серпня по 2 вересня коливатимуться від +22° до +31°.

У четвер, 27 серпня, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +14°. Небо буде малохмарним, проте синоптики не виключають опадів.

У п'ятницю, 28 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +22° вдень — це буде найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +14°, хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 29 серпня, температура вдень підніметься до +25°, вночі — до +13°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 30 серпня, вдень повітря прогріється до +26°, вночі — до +17°. Хмарність очікується з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 31 серпня, температура вдень підійметься до +29°, вночі — до +17°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, стовпчики термометрів сягнуть +30° вдень, вночі повітря залишиться теплим — близько +20°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У середу, 2 вересня, очікується пік тижня: вдень +31°, вночі +21°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 2 вересня, з температурою +31°, а найпрохолоднішим — п'ятниця, 28 серпня, з +22°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують у четвер, 27 серпня, та в неділю, 30 серпня.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокре дорожнє покриття. А у другій половині тижня, коли температура сягне +29…+31°, слід пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця.

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