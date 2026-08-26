Через аварійно-ремонтні роботи у Миколаєві тимчасово призупинили водопостачання в цілому районі та одному мікрорайоні міста. У «Миколаївводоканалі» назвали адреси та орієнтовний час відновлення подачі води.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 27 та 28 серпня вже опубліковані, а тим часом у Миколаєві через аварійно-ремонтні роботи тимчасово зупинили водопостачання в цілому районі та одному мікрорайоні міста.

Про це повідомили у МКП «Миколаївводоканал». Комунальники уточнили, де саме немає води та орієнтовно коли відновлять її подачу.

Де відключили воду у Миколаєві

У мікрорайоні Балабанівка аварійно-ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00. Увесь цей час мешканці мікрорайону залишатимуться без централізованого водопостачання.

Окрім того, з 09:00 до 14:00 воду зупинили за трьома адресами: вулиця Гонгадзе, 28, вулиця Гонгадзе, 30 та вулиця Січнева, 30.

Ще одне відключення пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на перехресті вулиць Національної Гвардії та Океанівської. Через це тимчасово відсутнє водопостачання у Корабельному районі. Тут роботи планують завершити орієнтовно до 17:00.

Коли відновлять водопостачання

За інформацією «Миколаївводоканалу», подачу води обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт: у Корабельному районі — орієнтовно до 17:00, на вулицях Гонгадзе та Січневій — після 14:00, а в мікрорайоні Балабанівка — ближче до 20:00.

Мешканцям на час відключення радять заздалегідь зробити невеликий запас води. Про можливі уточнення графіків комунальники повідомлятимуть додатково, пише «Новини N».

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