У Закарпатській області ветеранам пропонують працевлаштування в лісовій галузі — філія «Карпатський лісовий офіс» має десятки відкритих вакансій у різних громадах регіону.

Допомога ветеранам у Закарпатській області розширюється новими напрямками — тепер колишнім військовим, окрім грантів на власну справу, відкрили доступ до конкретних робочих місць у лісовій галузі.

Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко провів робочу нараду, присвячену працевлаштуванню демобілізованих захисників і захисниць у лісовому господарстві. До обговорення долучилися керівники районів, представники Ветеранського простору «ВДОМА», обласного центру зайнятості та філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Як повідомляє Закарпатська ОВА, станом на серпень статус безробітних в області мають 62 демобілізовані захисники. Водночас від початку 2026 року за сприяння служби зайнятості роботу вже знайшли 66 ветеранів. Частина колишніх військових, особливо в невеликих і віддалених громадах, шукає роботу самостійно, не звертаючись до центру зайнятості.

Лісова галузь має розгалужену мережу підприємств у різних громадах Закарпаття, що дає змогу запропонувати широкий вибір вакансій — від виробничих професій до роботи у сферах мисливського господарства та рекреації. Філія «Карпатський лісовий офіс» наразі пропонує 63 вакансії для демобілізованих захисників і захисниць. Серед доступних посад — трактористи, лісоруби, вальники лісу, водії вантажівок та інші спеціальності.

«Ми маємо максимально наблизити можливості працевлаштування до наших ветеранів. Ніхто з них не повинен залишатися сам на сам із питанням пошуку роботи. Маємо об'єднати зусилля всіх служб і роботодавців, щоб запропонувати конкретні вакансії та дієву підтримку», — наголосив Олександр Музиченко під час наради.

Як ветерану знайти роботу в лісовій галузі Закарпаття

Для працевлаштування ветеранам радять звертатися до Закарпатського обласного центру зайнятості або безпосередньо до філії «Карпатський лісовий офіс». Фахівці центру зайнятості допоможуть підібрати вакансію відповідно до навичок і досвіду, а за потреби — скерують на безкоштовне професійне навчання чи перекваліфікацію.

Також підтримку надає Ветеранський простір «ВДОМА», де захисники можуть отримати консультації з питань працевлаштування, соціального захисту та адаптації до цивільного життя. Наразі всі залучені структури працюють над налагодженням прямої координації, щоб наявні вакансії оперативно знаходили своїх кандидатів.

У Закарпатській ОВА наголошують: розвиток можливостей для професійної адаптації захисників триватиме, аби повернення до цивільного життя відкривало перед ними реальні можливості для роботи, самореалізації та економічної незалежності.

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