Територіальні центри комплектування не мають законних підстав затримувати юнаків, яким ще не виповнилося 25 років, навіть за кілька днів до дня народження. Юрист Владислав Дерій пояснив, які права мають чоловіки призовного віку та що законно можуть зробити представники ТЦК.

Правила мобілізації в Україні продовжують викликати запитання — цього разу до юристів звернувся українець, якому за кілька днів виповниться 25 років. Чоловіка цікавило, чи можуть представники територіального центру комплектування затримати його зараз і примусово залишити в приміщенні ТЦК, поки він не досягне призовного віку.

Що каже закон про статус чоловіків до 25 років

Законодавство України чітко розмежовує військовий статус громадян залежно від віку. У 17 років під час першої постановки на облік юнаки отримують статус призовника — ця категорія не підлягає призову на службу. Ситуація змінюється лише після досягнення 25-річного віку: саме тоді громадянин змінює статус і стає військовозобов'язаним. На відміну від призовників, військовозобов'язані вже підлягають загальній мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на консультацію юриста Владислава Дерія, територіальні центри комплектування не мають жодних законних підстав затримувати юнаків, яким ще не виповнилося 25 років. За словами фахівця, таких громадян заборонено примусово утримувати у військкоматі навіть за кілька діб до дня народження.

"Вас не зможуть утримувати в ТЦК цілий тиждень до вашого 25-річчя", — наголосив юрист, відповідаючи на запит українця.

Чи є винятки

Існує лише один виняток, коли особа віком до 25 років підлягає мобілізації нарівні зі старшими чоловіками. Це стосується тих молодих людей, які раніше отримали статус колишніх «обмежено придатних» і достроково стали військовозобов'язаними. Для всіх решти юнаків діють суворі обмеження щодо дій військкоматів.

Що мають право робити представники ТЦК

Представники ТЦК не наділені повноваженнями затримувати або силою доставляти громадян віком до 25 років до своїх підрозділів. Якщо ж людина самостійно прийде до центру комплектування, єдине, що законно можуть зробити співробітники установи, — це завчасно вручити їй повістку.

Що робити, якщо права порушують

У разі спроби примусового утримання чоловіка, якому ще не виповнилося 25 років, юристи радять одразу викликати поліцію та фіксувати факт порушення. Такі дії представників ТЦК є незаконними і можуть бути оскаржені в судовому порядку. Корисно мати при собі документи, що підтверджують вік, та за можливості залучити свідків.

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