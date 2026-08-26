Территориальные центры комплектования не имеют законных оснований задерживать юношей, которым еще не исполнилось 25 лет, даже за несколько дней до дня рождения. Юрист Владислав Дерий объяснил, какие права имеют мужчины призывного возраста и что законно могут сделать представители ТЦК.

Правила мобилизации в Украине продолжают вызывать вопросы — на этот раз к юристам обратился украинец, которому через несколько дней исполнится 25 лет. Мужчину интересовало, могут ли представители территориального центра комплектования задержать его сейчас и принудительно оставить в помещении ТЦК, пока он не достигнет призывного возраста.

Что говорит закон о статусе мужчин до 25 лет

Законодательство Украины четко разграничивает военный статус граждан в зависимости от возраста. В 17 лет при первой постановке на учет юноши получают статус призывника — эта категория не подлежит призыву на службу. Ситуация меняется исключительно после достижения 25-летнего возраста: именно тогда гражданин меняет статус и становится военнообязанным. В отличие от призывников, военнообязанные уже подлежат всеобщей мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на консультацию юриста Владислава Дерия, территориальные центры комплектования не имеют никаких законных оснований задерживать юношей, которым еще не исполнилось 25 лет. По словам специалиста, таких граждан запрещено принудительно удерживать в военкомате даже за несколько суток до дня рождения.

"Вас не смогут удерживать в ТЦК целую неделю до вашего 25-летия", — подчеркнул юрист, отвечая на запрос украинца.

Есть ли исключения

Существует лишь одно исключение, когда лицо в возрасте до 25 лет подлежит мобилизации наравне со старшими мужчинами. Это касается тех молодых людей, которые ранее получили статус бывших «ограниченно годных» и досрочно стали военнообязанными. Для всех остальных юношей действуют строгие ограничения в отношении действий военкоматов.

Что вправе делать представители ТЦК

Представители ТЦК не наделены полномочиями задерживать или силой доставлять граждан в возрасте до 25 лет в свои подразделения. Если же человек самостоятельно придет в центр комплектования, единственное, что законно могут сделать сотрудники учреждения, — это заранее вручить ему повестку.

Что делать, если права нарушают

В случае попытки принудительного удержания мужчины, которому еще не исполнилось 25 лет, юристы советуют немедленно вызывать полицию и фиксировать факт нарушения. Такие действия представителей ТЦК являются незаконными и могут быть обжалованы в судебном порядке. Полезно иметь при себе документы, подтверждающие возраст, и по возможности привлечь свидетелей.

Ранее Politeka сообщала, правила ТЦК в Украине: юрист объяснила, нужно ли разрешение на брак и развод.

Также Politeka сообщала, жилье для военных в Украине: Кабмин изменил правила, как теперь получить квартиру.