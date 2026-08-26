В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №15194 и №15195, которые предусматривают нулевую растаможку автомобилей для действующих военнослужащих, ветеранов со статусом УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны. Рассказываем, какие предлагаются ограничения и на каком этапе находится рассмотрение документов.

Льготное оформление автомобилей в Украине давно обсуждается на разных уровнях — на этот раз в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые могут позволить военнослужащим и ветеранам ввозить авто без уплаты таможенных платежей. Инициатива принадлежит народному депутату Марьяну Заблоцкому, а ветеранское сообщество активно подключилось к ее доработке.

24 апреля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта — №15194 (изменения в Таможенный кодекс) и №15195 (изменения в Налоговый кодекс). Документы предусматривают нулевую растаможку транспортных средств для действующих военнослужащих. Впоследствии появились альтернативные проекты — №15195-2, №15195-4 и №15194-2, которые расширяют круг получателей на ветеранов со статусом участника боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Участники ветеранской инициативной группы предлагают разделить будущий механизм на две категории. Для действующих военнослужащих льгота может действовать в течение военного положения и определенного переходного периода. Для ветеранов, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предлагается отдельный постоянный механизм. Как сообщает издание «НОВА», по состоянию на середину августа законопроекты находятся на стадии рассмотрения в парламентских комитетах.

Какие ограничения предлагают для льготной растаможки

Ветеранское сообщество настаивает на введении четких предохранителей, чтобы льгота не превратилась в схему заработка. Среди ключевых ограничений: один автомобиль на одно лицо, запрет отчуждения транспортного средства в течение трех лет после ввоза, автоматическая проверка через государственные реестры, блокировка повторного использования льготы и финансовая ответственность за нарушение условий.

Отдельно предлагают установить предельную стоимость автомобиля, на который будет распространяться льгота, и ограничения по его характеристикам. Проверку статуса ветерана и использования права планируют проводить через государственные реестры — это позволит не требовать от человека повторно подавать документы, информация по которым уже есть у государства.

Кто поддерживает инициативу и когда ждать решения

6 августа 2026 года позицию ветеранов поддержал представитель Офиса Военного омбудсмана. Инициативу также одобрили Хмельницкий, Николаевский и Харьковский областные советы, ряд ветеранских и общественных организаций. 16 августа во Львове представители ветеранских организаций обсуждали, как ускорить принятие нулевой растаможки для военных и ветеранов.

Народный депутат Марьян Заблоцкий отмечает, что идея имеет поддержку среди части парламентариев: «Ко мне очень много депутатов подошли и сказали, что готовы поддержать закон». В то же время окончательное решение будет зависеть от рассмотрения законопроектов в профильном комитете Верховной Рады и вынесения в сессионный зал. На данный момент нулевой растаможки автомобилей для военнослужащих и ветеранов в Украине еще нет — документы находятся на этапе доработки.