Ощадбанк с августа ввел ежемесячную комиссию за обслуживание неактивных карт — со счетов автоматически списывают по 150 гривен. Рассказываем, кого это касается и как избежать потери средств.

Новые социальные инициативы для ветеранов появляются в Киеве, однако в банковской сфере назрела менее приятная новость для миллионов украинцев. Ощадбанк с 1 августа 2026 года начал списывать ежемесячную комиссию в размере 150 гривен с банковских карт, которыми клиенты давно не пользуются. Это означает, что деньги со счета могут постепенно исчезать даже без ведома владельца карты.

Когда Ощадбанк списывает 150 гривен

Комиссия взимается за обслуживание неактивного счета. Неактивным считается тот счет, по которому в течение 12 месяцев подряд не происходило никаких операций по зачислению или списанию средств. Как сообщает издание «На пенсии», новое правило действует с 1 августа, и многие клиенты могут даже не подозревать, что их старые карты попали под эти условия.

Важно знать: не все операции учитываются банком как активность. В частности, автоматическое списание банковских комиссий и внутренние переводы между основной и виртуальной картами не помогут избежать статуса неактивного счета. То есть даже если с карты регулярно снимают плату за SMS-информирование, это не спасает от ежемесячной комиссии в 150 гривен.

Что будет, если на карте меньше 150 гривен

Если на неактивном счете осталось меньше 150 гривен, банк не загонит клиента в минус — спишут только ту сумму, которая фактически есть на карте. Например, если остаток составляет 20 или 50 гривен, со счета снимут именно эти средства. Задолженность по такой комиссии накапливаться не будет, однако деньги с карты все равно исчезнут.

Как проверить счет и избежать списания

Владельцам старых банковских карт, которыми они давно не пользовались, стоит как можно скорее проверить состояние своих счетов. Самый простой способ — зайти в мобильное приложение Ощадбанка и просмотреть историю операций по каждой карте. Если обнаружили неактивный счет, достаточно совершить любую расходную или приходную операцию — например, пополнить мобильный телефон или перевести символическую сумму с карты на карту другого банка. Это автоматически обновит статус активности счета и остановит списание комиссии.

Также стоит обратить внимание на карты, которые вы открывали для получения разовых выплат или зарплаты на предыдущем месте работы — именно такие счета чаще всего оказываются в зоне риска. Если карта больше не нужна, лучше обратиться в отделение банка и официально закрыть счет, чем ждать, пока с него постепенно спишут все средства.

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