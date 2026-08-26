В пяти областях Украины стартовала объединенная программа денежной помощи «Единство», внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых регионов могут получить денежную помощь до 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь для ВПЛ в прифронтовых регионах стала доступна по новой программе «Единство» — благотворительный фонд «Право на защиту» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ) запустил выплаты сразу в пяти областях. Об этом сообщает Соцпортал со ссылкой на информацию благотворительного фонда.

В каких областях действует программа

Проект «Единство» охватывает общины в пяти регионах: Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Подать заявку могут семьи, соответствующие всем критериям программы.

Кто может получить денежную помощь

Участниками программы могут стать граждане, имеющие статус ВПЛ или являющиеся местными жителями, проживающие недалеко от линии фронта или в пределах 50 километров от государственной границы с Россией. Важное условие — ежемесячный доход не должен превышать 8 422 гривны на каждого члена семьи.

Какие суммы предусмотрены

Размер выплат зависит от категории получателя. Граждане, проживающие вблизи линии фронта или государственной границы, получат по 1 800 гривен на одного человека ежемесячно — в общей сложности 10 800 гривен за шесть месяцев. Для домохозяйств, вынужденно покинувших места проживания из-за угрозы жизни, атаки или обязательной эвакуации, предусмотрено 4 100 гривен на каждого человека в месяц — в общей сложности 12 300 гривен за трехмесячный период.

Как оформить выплату

Для подтверждения соответствия условиям программы необходимо предоставить пакет документов: документ, удостоверяющий личность; идентификационный код для всех членов домохозяйства (при наличии); документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие категории уязвимости; действующий банковский счет (IBAN) для получения выплат.

Подробную информацию об условиях программы можно получить по телефону горячей линии: 0 800 750 104 (в будни с 09:00 до 18:00) или отправив запрос на электронную почту: cash.assistance@r2p.org.ua.

По данным Соцпортала, в Украине насчитывается 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, и лишь около 80 тысяч из них проживают в местах временного размещения. Социальная поддержка остается ограниченной — выплаты получают далеко не все, кто в них нуждается.

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