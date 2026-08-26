Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Полтавской области продолжают выдавать — на этот раз команда программы «Пакунок підтримки» объявила выезды в три громады региона с 26 по 28 августа 2026 года.
Как сообщает издание «На пенсії», благотворительная инициатива «Пакунок підтримки» охватит сразу несколько населенных пунктов Полтавщины. Организаторы уже определили даты выездов, однако точное время и место выдачи продуктовых наборов обещают сообщить отдельно для каждой громады.
В какие громады привезут бесплатные продуктовые наборы
График выездов команды «Пакунок підтримки» выглядит так:
- 26 августа — город Заводское;
- 27 августа — село Великие Будища;
- 28 августа — село Мартыновка.
Все три населенных пункта расположены в Полтавской области, поэтому бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Полтавской области станут доступными для местных жителей уже в ближайшие дни.
Как узнать адрес и время выдачи
Пока организаторы не обнародовали точных адресов и времени выдачи продуктовых наборов. Для каждой громады планируют опубликовать отдельный анонс с детальной информацией. Жителям рекомендуют следить за обновлениями в официальном телеграм-канале программы «Пакунок підтримки», чтобы не пропустить выдачу помощи.
Программа «Пакунок підтримки» предусматривает предоставление бесплатных продуктовых наборов наиболее уязвимым категориям населения — пенсионерам и внутренне перемещенным лицам, проживающим в громадах Полтавской области.
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