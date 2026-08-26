В Полтавской области команда программы «Пакунок підтримки» анонсировала выезды в три громады — бесплатные продуктовые наборы для пенсионеров и ВПЛ будут выдавать с 26 по 28 августа.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Полтавской области продолжают выдавать — на этот раз команда программы «Пакунок підтримки» объявила выезды в три громады региона с 26 по 28 августа 2026 года.

Как сообщает издание «На пенсії», благотворительная инициатива «Пакунок підтримки» охватит сразу несколько населенных пунктов Полтавщины. Организаторы уже определили даты выездов, однако точное время и место выдачи продуктовых наборов обещают сообщить отдельно для каждой громады.

В какие громады привезут бесплатные продуктовые наборы

График выездов команды «Пакунок підтримки» выглядит так:

26 августа — город Заводское;

— город Заводское; 27 августа — село Великие Будища;

— село Великие Будища; 28 августа — село Мартыновка.

Все три населенных пункта расположены в Полтавской области, поэтому бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Полтавской области станут доступными для местных жителей уже в ближайшие дни.

Как узнать адрес и время выдачи

Пока организаторы не обнародовали точных адресов и времени выдачи продуктовых наборов. Для каждой громады планируют опубликовать отдельный анонс с детальной информацией. Жителям рекомендуют следить за обновлениями в официальном телеграм-канале программы «Пакунок підтримки», чтобы не пропустить выдачу помощи.

Программа «Пакунок підтримки» предусматривает предоставление бесплатных продуктовых наборов наиболее уязвимым категориям населения — пенсионерам и внутренне перемещенным лицам, проживающим в громадах Полтавской области.

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