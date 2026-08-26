С начала 2026 года куриные яйца в Украине подешевели более чем на 43% — это самое заметное снижение среди основных продуктов питания. Но производители предупреждают: уже с сентября цены могут пойти вверх на 10–15% ежемесячно.

Подорожание продуктов в Украине этим летом демонстрирует парадоксальную картину: один из базовых товаров потребительской корзины обвалился в цене более чем на 40%, однако производители уже предупреждают о быстром развороте тренда.

По данным Госстата, только за первое полугодие 2026 года куриные яйца подешевели более чем на 40%. Для сравнения: сливочное масло, занимающее второе место по темпам удешевления, потеряло в цене лишь около 3%. Остальные же продукты питания преимущественно дорожали.

Почему яйца так резко подешевели

Главной причиной стал резкий рост промышленного производства. За первое полугодие птицефабрики нарастили выпуск яиц на 22,6%, добавив на рынок около 665 миллионов штук. Всего за шесть месяцев украинские куры снесли примерно 6,4 миллиарда яиц — на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Производители постепенно восстановили поголовье кур-несушек, которое существенно сократилось после начала полномасштабной войны. В 2026 году промышленное производство яиц может приблизиться к довоенному уровню. Однако этого оказалось больше, чем способен поглотить внутренний рынок: население Украины сократилось, а покупательная способность граждан снизилась.

Сезонный фактор, который обычно вызывает летнее удешевление яиц, в этом году сыграл второстепенную роль. Производство в домохозяйствах даже было ниже, чем в прошлом году.

Экспорт не спасает от избытка

Чтобы компенсировать избыток, производители наращивают экспорт. За январь–май 2026 года Украина вывезла около 1 миллиарда яиц — на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Около 75% поставок пришлось на страны Европейского Союза.

Однако беспошлинные поставки украинских яиц в ЕС ограничены квотой, которая по весу соответствует примерно 300 миллионам штук в год. Фактические же объемы экспорта значительно превышают этот показатель — остальная продукция вывозится уже с уплатой пошлины. По оценкам отраслевых экспертов, производители экспортируют более 40% своей продукции, однако даже этого недостаточно, чтобы полностью сбалансировать рынок.

Производители работают почти без прибыли

Себестоимость производства не снизилась пропорционально падению цен. Стоимость зерна остается относительно низкой благодаря хорошему урожаю, но это частично компенсируется подорожавшими топливом и логистикой. Из-за ослабления гривны также выросла стоимость импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования.

Как сообщает КОШТ со ссылкой на отраслевых экспертов, уже с мая оптовые цены на яйца для птицефабрик находятся на уровне себестоимости или даже ниже. Для производителей это скорее уровень, позволяющий удержаться на рынке, чем обеспечивающий нормальную рентабельность. Потребители же видят изменения с задержкой — розничные сети переносят колебания закупочных цен на полки через две-три недели.

Что будет с ценами осенью

Оптовые цены уже начали расти из-за усложнения логистики и увеличения затрат на доставку продукции. В супермаркетах это подорожание проявится не сразу, но тенденция уже сформировалась.

Дополнительным фактором станет сезонность: осенью производство яиц в частных хозяйствах традиционно сокращается, поскольку из-за уменьшения светового дня падает яйценоскость птицы. Одновременно спрос постепенно восстанавливается.

В Pro-Consulting прогнозируют, что с сентября цены могут расти примерно на 10–15% ежемесячно от летнего уровня. В УКАБ предупреждают: если одновременно подорожают электроэнергия и топливо, а курс гривны ослабнет, рост может оказаться еще более значительным.

В то же время возвращения к ценовому уровню 2025 года пока не прогнозируют — избыток продукции продолжит сдерживать подорожание. Если же осенние цены не позволят производителям компенсировать убытки летнего периода, они могут сократить поголовье кур-несушек. Основные решения по этому вопросу отрасль будет принимать в октябре–ноябре.

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