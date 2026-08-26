Від початку 2026 року курячі яйця в Україні подешевшали більш ніж на 43% — це найпомітніше зниження серед основних продуктів. Але виробники попереджають: вже з вересня ціни можуть піти вгору на 10–15% щомісяця.

Подорожчання продуктів в Україні цього літа демонструє парадоксальну картину: один із базових товарів споживчого кошика обвалився в ціні більш ніж на 40%, однак виробники вже попереджають про швидкий розворот тренду.

За даними Держстату, лише за перше півріччя 2026 року курячі яйця подешевшали більш ніж на 40%. Для порівняння: вершкове масло, яке посідає друге місце за темпами здешевлення, втратило в ціні лише близько 3%. Натомість решта продуктів харчування переважно дорожчала.

Чому яйця так різко подешевшали

Головною причиною стало різке збільшення промислового виробництва. За перше півріччя птахофабрики наростили випуск яєць на 22,6%, додавши на ринок близько 665 мільйонів штук. Загалом за шість місяців українські кури знесли приблизно 6,4 мільярда яєць — на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Виробники поступово відновили поголів'я курей-несучок, яке суттєво скоротилося після початку повномасштабної війни. У 2026 році промислове виробництво яєць може наблизитися до довоєнного рівня. Однак цього виявилося більше, ніж здатен поглинути внутрішній ринок: населення України скоротилося, а купівельна спроможність громадян знизилася.

Сезонний фактор, який зазвичай спричиняє літнє здешевлення яєць, цього року відіграв другорядну роль. Виробництво в домогосподарствах навіть було нижчим, ніж торік.

Експорт не рятує від надлишку

Щоб компенсувати надлишок, виробники нарощують експорт. За січень–травень 2026 року Україна вивезла близько 1 мільярда яєць — на 22% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Близько 75% поставок припало на країни Європейського Союзу.

Однак безмитні поставки українських яєць до ЄС обмежені квотою, яка за вагою відповідає приблизно 300 мільйонам штук на рік. Фактичні ж обсяги експорту значно перевищують цей показник — решта продукції вивозиться вже зі сплатою мита. За оцінками галузевих експертів, виробники експортують понад 40% своєї продукції, однак навіть цього недостатньо, щоб повністю збалансувати ринок.

Виробники працюють майже без прибутку

Собівартість виробництва не знизилася пропорційно падінню цін. Вартість зерна залишається відносно низькою завдяки хорошому врожаю, але це частково компенсується дорожчими пальним і логістикою. Через ослаблення гривні також зросла вартість імпортних кормових добавок, ветеринарних препаратів та обладнання.

Як повідомляє КОШТ із посиланням на галузевих експертів, уже з травня оптові ціни на яйця для птахофабрик перебувають на рівні собівартості або навіть нижче. Для виробників це радше рівень, який дозволяє втриматися на ринку, ніж забезпечує нормальну рентабельність. Споживачі ж бачать зміни із затримкою — роздрібні мережі переносять коливання закупівельних цін на полиці через два-три тижні.

Що буде з цінами восени

Оптові ціни вже почали зростати через ускладнення логістики та збільшення витрат на доставку продукції. У супермаркетах це подорожчання проявиться не одразу, але тенденція вже сформувалася.

Додатковим фактором стане сезонність: восени виробництво яєць у приватних господарствах традиційно скорочується, оскільки через зменшення світлового дня падає несучість птиці. Одночасно попит поступово відновлюється.

У Pro-Consulting прогнозують, що з вересня ціни можуть зростати приблизно на 10–15% щомісяця від літнього рівня. В УКАБ попереджають: якщо одночасно подорожчають електроенергія та пальне, а курс гривні ослабне, зростання може виявитися ще більшим.

Водночас повернення до цінового рівня 2025 року наразі не прогнозують — надлишок продукції продовжуватиме стримувати подорожчання. Якщо ж осінні ціни не дозволять виробникам компенсувати збитки літнього періоду, вони можуть скоротити поголів'я курей-несучок. Основні рішення щодо цього галузь ухвалюватиме у жовтні–листопаді.

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