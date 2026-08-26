Відключення комунальних послуг в Україні залишаються актуальною темою для мільйонів родин, однак 25 серпня енергетики мають обнадійливі новини. За інформацією Укренерго, у понеділок графіки обмеження електропостачання не застосовуватимуться — у більшості регіонів країни світло буде без перерв.
Водночас в Укренерго звернулися до споживачів із важливою рекомендацією: потужні електроприлади — пральні машини, бойлери, електроплити, обігрівачі — варто вмикати в період із 10:00 до 17:00. Саме в цей проміжок навантаження на енергосистему розподіляється найбільш рівномірно завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Такий підхід дозволяє уникнути пікових навантажень у ранкові та вечірні години, коли споживання традиційно зростає. Енергетики наголошують: навіть за відсутності офіційних графіків відключень ощадливе використання електроенергії допомагає стабілізувати мережу та зменшити ризик аварійних знеструмлень.
Попри сприятливий прогноз на 25 серпня, в низці областей фіксуються локальні проблеми через російські обстріли. Як повідомляє видання Blik, вранці нові відключення сталися в Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. У цих регіонах енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж.
Як зменшити навантаження на електромережу
В Укренерго дали кілька простих порад, які допоможуть кожному споживачеві зробити свій внесок у стабільність енергосистеми:
- користуйтеся потужними приладами з 10:00 до 17:00;
- не вмикайте одночасно кілька енергоємних пристроїв;
- вимикайте світло в порожніх кімнатах;
- за можливості замініть старі лампи на LED-освітлення.
Дотримання цих рекомендацій особливо важливе в літній період, коли через спеку зростає використання кондиціонерів та вентиляторів. За оцінками енергетиків, свідоме споживання може знизити пікове навантаження на мережу до 10%.
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