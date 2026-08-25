Міністерство оборони України опублікувало роз'яснення щодо найпоширеніших запитань про військово-лікарську комісію: коли її проходити, що перевіряють лікарі та як оскаржити рішення ВЛК.

Військово-лікарська комісія в Україні залишається обов'язковим етапом для військовозобов'язаних — Міністерство оборони опублікувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо проходження ВЛК. У роз'ясненні йдеться про те, коли саме потрібно проходити комісію, які документи брати із собою та як діяти, якщо висновки лікарів викликають сумніви.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони, відомство систематизувало найчастіші звернення громадян і підготувало вичерпні відповіді. Це має спростити процедуру як для тих, хто лише готується до медогляду, так і для тих, хто вже отримав рішення ВЛК і не згоден із ним.

Коли потрібно проходити ВЛК: що кажуть у Міноборони

Військово-лікарську комісію проходять у кількох випадках. Передусім — під час взяття на військовий облік, призову на військову службу або укладання контракту. Також ВЛК обов'язкова для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час служби — для визначення ступеня придатності.

Окремо Міноборони наголошує: військовозобов'язані, які отримали повістку на проходження ВЛК, повинні з'явитися у визначений термін. Ігнорування повістки тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.

Що перевіряють лікарі під час ВЛК

До складу військово-лікарської комісії входять: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. За потреби можуть залучатися й інші фахівці. Кожен лікар оцінює стан здоров'я за своїм профілем і виставляє висновок щодо придатності до військової служби.

У Міноборони підкреслюють: рішення ВЛК ґрунтується виключно на медичних показниках та чинному Розкладі хвороб. Жодні інші обставини — сімейний стан, місце роботи, наявність дітей — не впливають на медичний висновок.

Як оскаржити рішення ВЛК: покрокова інструкція

Якщо військовозобов'язаний або військовослужбовець не згоден із висновками ВЛК, він має право їх оскаржити. У Міноборони роз'яснили алгоритм дій.

Перший крок — подати письмову скаргу до тієї ж ВЛК, яка ухвалила рішення, або до вищої військово-лікарської комісії. У скарзі потрібно чітко викласти, із чим саме ви не згодні, та додати медичні документи, що підтверджують вашу позицію.

Другий крок — якщо комісія відмовила або ви не отримали відповіді протягом 30 днів, можна звернутися до Центральної військово-лікарської комісії. Вона розглядає найскладніші та спірні випадки й має право скасувати або змінити рішення нижчої ВЛК.

Третій крок — оскарження через суд. Військовослужбовці та військовозобов'язані мають право подати адміністративний позов про скасування рішення ВЛК. При цьому військові звільняються від сплати судового збору у справах, пов'язаних із проходженням служби. Строк звернення до суду — один місяць із моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

Які документи потрібні для оскарження

Для оскарження рішення ВЛК потрібно підготувати: копію висновку ВЛК, який оскаржується; медичну документацію, що підтверджує наявність захворювань (виписки, результати обстежень, висновки лікарів); письмову заяву з обґрунтуванням причин незгоди. У Міноборони радять зберігати всі документи в копіях, а оригінали подавати з фіксацією факту подання — через канцелярію з відміткою про реєстрацію або рекомендованим листом із описом вкладення.

У відомстві також нагадують: подання скарги не зупиняє виконання рішення ВЛК. Тобто якщо комісія визнала людину придатною, вона може бути мобілізована ще до завершення процедури оскарження. Саме тому юристи рекомендують діяти швидко та не пропускати жодного етапу.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: що вирішив суд, коли лікаря з відстрочкою не випустили у відрядження.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: коли можуть переглянути правила та кого торкнуться зміни.