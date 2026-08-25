В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Заброньовані працівники можуть отримати повістку — це не завжди означає призов. Адвокатка Олена Воронкова розповіла, що робити в такій ситуації та чи обов'язково йти до ТЦК.

Мобілізація в Україні триває — воєнний стан і загальну мобілізацію подовжено. Призову підлягають чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані придатними за станом здоров'я. Проте навіть ті, хто має бронювання від мобілізації, можуть отримати повістку — і це не завжди означає негайний призов до війська.

Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Вона надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ та організацій, щоб забезпечити їхнє функціонування в особливий період.

Заброньованими можуть бути військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування; на підприємствах із мобілізаційними завданнями; у структурах, що виробляють товари чи надають послуги для потреб ЗСУ; а також на критично важливих для економіки підприємствах.

Чи можуть мобілізувати людину з бронюванням

Згідно із законом «Про мобілізацію», представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має чинне бронювання від служби в армії. Втім, як повідомляють Факти ICTV, на практиці працівники військкоматів нерідко зловживають повноваженнями — через необізнаність громадян видають повістки заброньованим, направляють на ВЛК і навіть розподіляють до військових частин.

Чому заброньованим приходять повістки

У коментарі для Фактів ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила: бронювання не означає виключення людини з військового обліку чи втрати статусу військовозобов'язаного. Це різні юридичні механізми — бронювання лише тимчасово обмежує можливість мобілізації, але не скасовує обов'язків перед державою.

Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки. Найчастіше це пов'язано з:

уточненням персональних або облікових даних;

перевіркою інформації про військовозобов'язаного;

оновленням документів військового обліку;

направленням на військово-лікарську комісію — особливо якщо особа раніше мала статус «обмежено придатний».

Що робити, якщо прийшла повістка, але є бронь

Адвокатка наголошує: ігнорувати повістку не можна, навіть маючи чинне бронювання. Неявка до ТЦК без поважних причин тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.

Алгоритм дій для заброньованого, якому надійшла повістка:

З'явитися до ТЦК у зазначений у повістці час. Обов'язково мати при собі документи, що підтверджують бронювання — витяг із відповідного наказу або довідку з місця роботи. Уточнити причину виклику — з'ясувати, чи йдеться про мобілізацію, чи про уточнення даних. Якщо попри наявне бронювання працівники ТЦК намагаються мобілізувати — негайно звернутися до адвоката та оскаржити дії посадовців.

Загалом бронювання не звільняє людину від взаємодії з системою військового обліку, однак і не дозволяє ТЦК проводити мобілізацію такої особи. Знання своїх прав — головний захист у цій ситуації.

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