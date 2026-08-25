Учасники бойових дій мають право на знижку 75% на комунальні платежі. Пільга поширюється не лише на самого військового, а й на членів його родини, які проживають разом із ним.

Підвищення тарифів на комуналку б'є по сімейному бюджету, однак для військових держава передбачила суттєве полегшення — знижку 75% на комунальні платежі. Пільга покриває не лише газ чи електроенергію, а й поширюється на родичів, які живуть разом із ветераном та ведуть спільне господарство.

Як з'ясував портал Новини.LIVE, знижка надається лише в межах встановлених соціальних норм. Саме тому важливо знати чіткі норми площі та споживання, на які нараховується пільга.

Які норми площі враховуються

При розрахунку плати за житло знижка 75% застосовується до такої площі: 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у приміщенні та має право на пільгу, і ще 10,5 квадратного метра додатково на всю сім'ю.

Якщо в родині ветерана живуть лише непрацездатні люди, а будинок опалюється газом, пільгова площа збільшується удвічі: 42 квадратні метри опалення розраховують на кожного пільговика, а 21 квадратний метр додають зверху на всю родину.

На які комунальні послуги діє знижка

Знижка 75% надається в межах щомісячних норм споживання на такі послуги:

природний газ;

електроенергія;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутового сміття;

балонний газ для побутових потреб.

Крім того, для учасників бойових дій, які проживають у будинках без центрального чи газового опалення, передбачена 75% знижка на придбання пічного побутового палива.

Хто з родичів ветерана має право на пільгу

Пільга на комунальні платежі поширюється не лише на самого військового, а й на членів його родини, які проживають разом із ним та ведуть спільне господарство. До переліку таких осіб належать:

дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства або з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика та проживають разом із ним.

Що важливо знати

Право на знижку 75% мають не лише самі військові, а й близькі родичі, які проживають разом із ними та ведуть спільне господарство. Головна умова — саме спільне проживання з пільговиком, а не лише родинний зв'язок.

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