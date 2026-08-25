Держава передбачила широкий спектр соціальних гарантій не лише для військовослужбовців, а й для членів їхніх родин. АрміяInform опублікувала практичний гайд — від освітніх пільг для дітей до 75-відсоткової знижки на комунальні послуги.

Державна соціальна підтримка в Україні охоплює не лише військовослужбовців, а й членів їхніх сімей — АрміяInform опублікувала детальний гайд із переліком гарантій, які передбачені чинним законодавством.

Освіта для дітей військовослужбовців

Діти військовослужбовців мають право на першочергове влаштування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти за місцем проживання сім'ї. Також їм гарантоване першочергове право на зарахування до дитячих оздоровчих таборів незалежно від форми власності.

Для учасників бойових дій та їхніх дітей держава надає допомогу для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних закладах. Підтримка діє до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Вона може включати повну або часткову оплату навчання за рахунок бюджету, пільговий довгостроковий кредит, соціальну стипендію, безкоштовні підручники, доступ до інтернету та баз даних у закладі освіти, а також безкоштовне проживання в гуртожитку.

Окремі гарантії передбачені для дітей військовослужбовців із вислугою 20 років і більше — вони мають переважне право на зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та вищих військових навчальних закладів за умови успішного складання вступних випробувань.

Медичне забезпечення членів сім'ї

Члени сімей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні, мають право на медичну допомогу у військово-медичних закладах. Якщо за місцем проживання або проходження служби такі заклади відсутні, родини можуть отримувати медичну допомогу в державних або комунальних закладах охорони здоров'я.

75-відсоткова знижка на комунальні послуги

Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Ця пільга поширюється не лише на самого учасника бойових дій, а й на членів його сім'ї, які проживають разом із ним: чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи, непрацездатних батьків та осіб під опікою.

Знижка застосовується до плати за користування житлом, постачання газу, електроенергії, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, а також до вартості твердого та рідкого пічного палива для будинків без централізованого опалення.

Пільга нараховується не на весь фактичний обсяг спожитих ресурсів, а в межах соціальних нормативів. Для оплати житла діє норма 21 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу, плюс 10,5 кв. м на сім'ю. Рівень доходів домогосподарства не є підставою для відмови в наданні знижки.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Оформленням пільг на оплату житлово-комунальних послуг займається Пенсійний фонд України. Заяву можна подати до органів Пенсійного фонду, через ЦНАП або в електронній формі. Для отримання консультації також працює гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 1512.

Соціальний супровід родини

У Збройних Силах України працюють служби соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей. Фахівці допомагають розібратися із соціальними гарантіями, оформленням документів, виплатами, медичними, житловими та іншими соціально-побутовими питаннями. Першим кроком може бути звернення до відповідального за соціальний супровід у військовій частині.

Програма «Плюси» в Армія+

Окрім законодавчо передбачених гарантій, родини військовослужбовців можуть скористатися додатковими пропозиціями програми «Плюси» в застосунку Армія+. Це спеціальні пропозиції від партнерів програми: UKRNAFTA, WOG (знижки на пальне та товари), ROZETKA (промокоди на покупки), Ukrarmor (знижки на спорядження), «Будинок іграшок», «Укрпошта.Аптека» та «Укрзалізниця» (доступ до спеціального резерву квитків для військових та їхніх родин).

Військовослужбовець може отримати QR-код або промокод у застосунку й передати його рідним. Перелік партнерів та умови пропозицій можуть змінюватися, тому актуальні можливості варто перевіряти безпосередньо в розділі «Плюси».

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