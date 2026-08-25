Банки можуть заблокувати картку навіть через дрібні перекази — розповідаємо, які операції потрапляють під фінансовий моніторинг, чим відрізняється блокування картки від блокування рахунку та що робити, якщо доступ до коштів обмежили.

Поки ціни на продукти в Україні продовжують зростати, українці стикаються з новими викликами — банки дедалі частіше блокують картки через підозрілі операції, причому під блокування можуть потрапити навіть ті, хто здійснює дрібні перекази. Розповідаємо, які саме дії викликають підозру у фінансових установ і як цього уникнути.

Як повідомляють юристи видання SUD.UA, банк не має права довільно позбавити людину доступу до власних грошей, однак закон передбачає низку випадків, коли обмеження або блокування картки є законним. Ідеться не лише про фінансовий моніторинг — причиною можуть стати підозрілі операції, рішення суду, виконавче провадження або ризик шахрайства.

Які операції підпадають під фінансовий моніторинг

Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України, обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошима на рахунку допускається лише у випадках, встановлених законом: за рішенням суду або в межах процедури фінансового моніторингу. Сам факт обслуговування рахунку банком не дає йому права заблокувати кошти без підстав.

Закон визначає поняття порогових фінансових операцій. Такою вважається операція на суму від 400 тисяч гривень, а для суб'єктів, які проводять лотереї або азартні ігри, — від 55 тисяч гривень. Водночас юристи наголошують: 400 тисяч — це не сума, після якої банк автоматично блокує картку, а лише встановлений законом поріг для фінмоніторингу за наявності додаткової ознаки.

Що вважається підозрілою операцією незалежно від суми

Крім порогових операцій, стаття 21 закону №361-IX прямо передбачає, що підозрілою може бути операція на будь-яку суму. Банки звертають увагу на нетипову для клієнта активність: раптові великі надходження, часті перекази між різними картками, незвичний час операцій, операції з регіонами, що перебувають під особливим контролем.

Серед ознак, які можуть викликати перевірку, юристи називають: операції, де одна зі сторін пов'язана з державою-агресором; фінансові операції політично значущих осіб та членів їхніх сімей; платіжні операції з переказу коштів за кордон, зокрема в офшорні зони; операції з готівкою — внесення, переказ або отримання коштів; грошові операції електронного резидента.

Дрібні перекази також можуть потрапити під підозру, якщо вони здійснюються з великою частотою або мають ознаки дроблення великої суми на менші транзакції, щоб уникнути порогового контролю. Банки фіксують таку поведінку як спробу обходу фінмоніторингу.

Картка і рахунок — у чому різниця

Юристи радять розрізняти блокування картки та блокування рахунку. Якщо клієнт втратив картку, банк може заблокувати саме її — рахунок при цьому продовжує працювати. Якщо ж до одного поточного рахунку прив'язано кілька карток, для блокування однієї з них закриття рахунку не потрібне. Обмежити розпорядження коштами на рахунку банк може лише за наявності законної підстави.

Що робити, якщо картку заблокували

Якщо банк заблокував вашу картку, перший крок — звернутися до служби підтримки банку та з'ясувати причину. Якщо блокування пов'язане з фінансовим моніторингом, банк зобов'язаний пояснити, які саме операції викликали підозру, та запитати документи, що підтверджують законність походження коштів. Це можуть бути договори, виписки, податкові декларації.

Якщо банк відмовляється розблокувати рахунок без законних підстав, клієнт має право звернутися зі скаргою до Національного банку України або до суду. Головне правило залишається незмінним: будь-яке обмеження має спиратися на конкретну законну підставу — рішення суду, виконавче провадження або процедуру фінансового моніторингу. Без цього банк не може позбавити клієнта доступу до власних коштів.

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