Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 26 серпня по 1 вересня показує, що синоптики очікують опади тричі протягом тижня, а максимальна температура повітря вдень підніметься до +28°.

Прогноз погоди на тиждень у Київській області, який раніше передбачав різке похолодання, тепер змінюється: синоптики очікують, що з 26 серпня по 1 вересня опади накриють Київщину тричі, а температура вдень поступово підвищуватиметься.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня температура вдень коливатиметься від +22° до +28°, а вночі — від +13° до +19°.

У середу, 26 серпня, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі охолоне до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, температура вдень утримається на позначці +22°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 28 серпня, стовпчики термометрів вдень підніметься до +23°, вночі опустяться до +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 29 серпня, вдень очікується +24°, а вночі — +13°, це найхолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У неділю, 30 серпня, повітря прогріється до +27° вдень, вночі — до +17°. Хмарність малохмарна, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 31 серпня, температура досягне максимуму тижня — +28° вдень, вночі — +18°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, у перший день осені, вдень очікується +26°, вночі — +19°, це найтепліша ніч тижня. Хмарність малохмарна, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 31 серпня, коли повітря прогріється до +28°, а найпрохолодніше буде у середу та четвер, 26-27 серпня, з максимумом +22°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 27 серпня, у неділю, 30 серпня, та у вівторок, 1 вересня.

У дні з можливими опадами — четвер, неділю та вівторок — варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У теплі дні, особливо в понеділок, коли повітря прогріється до +28°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок чи вечір і подбати про захист від сонця.

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