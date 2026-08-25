Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 26 августа по 1 сентября показывает, что синоптики ожидают осадки трижды за неделю, а максимальная температура воздуха днем поднимется до +28°.

Прогноз погоды на неделю в Киевской области, который ранее предполагал резкое похолодание, теперь меняется: синоптики ожидают, что с 26 августа по 1 сентября дожди накроют Киевщину трижды, а температура днем будет постепенно повышаться.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели температура днем будет колебаться от +22° до +28°, а ночью — от +13° до +19°.

В среду, 26 августа, воздух днем прогреется до +22°, а ночью охладится до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 27 августа, температура днем удержится на отметке +22°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 28 августа, столбики термометров днем поднимутся до +23°, ночью опустятся до +14°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 29 августа, днем ожидается +24°, а ночью — +13°, это самая холодная ночь недели. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В воскресенье, 30 августа, воздух прогреется до +27° днем, ночью — до +17°. Облачность малооблачная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 31 августа, температура достигнет максимума недели — +28° днем, ночью — +18°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, в первый день осени, днем ожидается +26°, ночью — +19°, это самая теплая ночь недели. Облачность малооблачная, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 31 августа, когда воздух прогреется до +28°, а самая прохладная погода будет в среду и четверг, 26-27 августа, с максимумом +22°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 27 августа, в воскресенье, 30 августа, и во вторник, 1 сентября.

В дни с возможными осадками — четверг, воскресенье и вторник — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В теплые дни, особенно в понедельник, когда воздух прогреется до +28°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и позаботиться о защите от солнца.

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