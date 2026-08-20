Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 21 по 27 серпня показує стрімке зниження температури: після спекотних +32° на початку тижня повітря охолоне до +23°, а вночі — до +14°.

попередній прогноз погоди на тиждень у Київській області вже попереджав про коливання температур, а новий тиждень принесе ще відчутніше похолодання. Синоптики повідомляють, що після спекотної п'ятниці, 21 серпня, з максимумом +32°, повітря швидко охолоне, і вже в понеділок, 24 серпня, вдень буде лише +23°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 21 по 27 серпня денна температура в Київській області коливатиметься від +23° до +32°.

У п'ятницю, 21 серпня, повітря вдень прогріється до +32°, а вночі опуститься до +20°. Небо залишиться малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 22 серпня, вдень утримається спека до +31°, вночі — +21°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У неділю, 23 серпня, температура вдень трохи знизиться — до +27°, вночі — до +18°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У понеділок, 24 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +23° вдень і +16° вночі. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, денна температура утримається на позначці +23°, а вночі повітря охолоне до +14° — це найпрохолодніша ніч тижня. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 26 серпня, повітря вдень прогріється до +24°, вночі — до +16°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У четвер, 27 серпня, температура залишиться на рівні середи: вдень +24°, вночі +16°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 21 серпня, з максимумом +32°, а найпрохолоднішим — понеділок і вівторок, 24-25 серпня, коли вдень буде лише +23°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують лише в п'ятницю, 21 серпня.

У спекотні дні на початку тижня варто пити більше води, планувати справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У п'ятницю, коли можливі опади, синоптики радять взяти парасольку та бути обережними за кермом. А з понеділка, коли температура помітно знизиться, слід вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

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