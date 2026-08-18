Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 19 по 25 серпня: синоптики попередили, що повітря прогріється до +33°, а перепад температур протягом тижня становитиме 10°.

прогноз погоди на попередній тиждень у Київській області вже попереджав про різку зміну температур, і новий тижневий прогноз підтверджує, що спека повертається. Синоптики повідомляють, що з 19 по 25 серпня у Київській області вдень буде до +33°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +15°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Київській області повітря прогріватиметься від +23° до +33°, а вночі температура коливатиметься від +15° до +22°.

У середу, 19 серпня, у Київській області буде малохмарно, без опадів, а повітря вдень прогріється лише до +23°, вночі — до +15°.

У четвер, 20 серпня, синоптики обіцяють подальше потепління: вдень до +29°, вночі — до +16°, хмарність — малохмарно, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 21 серпня, столичний регіон накриє пік спеки тижня — вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +33°, вночі повітря залишиться теплим — до +19°. Хмарність малохмарна, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 22 серпня, спека утримається на позначці +33° вдень, а вночі буде помітно тепліше, ніж напередодні, — до +22°. Синоптики знову попереджають про можливі опади.

У неділю, 23 серпня, повітря трохи охолоне — до +29° вдень і +19° вночі, хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 24 серпня, температура вдень підніметься до +31°, вночі — до +20°, хмарність малохмарна, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У вівторок, 25 серпня, тиждень завершиться помітним похолоданням: вдень до +25°, вночі — до +20°, хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 21 серпня, з денною температурою до +33°, а найпрохолоднішим — середа, 19 серпня, коли вдень буде лише +23°. Перепад температур за тиждень становить 10°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, 21 серпня, суботу, 22 серпня, та понеділок, 24 серпня.

У спекотні дні, коли повітря прогріється до +31...+33°, лікарі радять пити більше води, планувати справи на ранок чи вечір і уникати прямого сонця в обід. У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А з огляду на перепад температур у 10° протягом тижня, вранці та ввечері краще вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

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