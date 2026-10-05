Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який підвищує штрафи за порушення законодавства про ціни та ціноутворення. Верхню межу адміністративних санкцій пропонують збільшити до 102 тисяч гривень, а найжорсткіше каратимуть завищення цін на ліки.

Подорожчання продуктів у Сумській області змусило покупців уважніше стежити за цінниками. Тепер держава планує жорсткіше карати самих продавців: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує суттєво підвищити штрафи за порушення правил ціноутворення.

Держпродспоживслужба за січень — серпень 2026 року провела 634 позапланові перевірки дотримання державних регульованих цін. Порушення виявили у 412 випадках, а ще у 65 перевіряльникам свідомо створювали перешкоди.

Найпоширеніше порушення — завищення суб'єктами господарювання граничного розміру постачальницько-збутової та роздрібної надбавки на лікарські засоби. Тобто аптеки й постачальники ставлять на ліки націнку, вищу за встановлену державою межу. Частка перевірок, під час яких фіксували порушення, зросла з 29% у 2025 році до 65% у 2026-му.

Саме тому документ пропонує збільшити розміри адміністративних штрафів та адміністративно-господарських санкцій за порушення цінового законодавства. Верхню межу таких покарань планують підняти до 102 тисяч гривень. На думку авторів, зростання кількості порушень свідчить, що чинні механізми впливу недостатньо ефективні.

Окремо уповноважений орган хочуть наділити правом звертатися до органів ліцензування щодо перевірки та усунення порушень ліцензійних умов. За систематичне порушення правил ціноутворення аптеці або постачальнику зможуть навіть порушити питання про анулювання ліцензії. Профільний закон також планують привести у відповідність до чинного законодавства — через втрату чинності Господарським кодексом України.

Що це означає для бізнесу та покупців

Для споживачів головний висновок простий: якщо документ ухвалять, завищувати ціни на товари — насамперед на ліки — стане набагато ризикованіше. Продавці, які порушують правила, ризикуватимуть санкціями до 102 тисяч гривень, а в крайньому разі — втратою ліцензії на торгівлю лікарськими засобами. Держпродспоживслужба й надалі перевірятиме дотримання регульованих цін по всій Україні.

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