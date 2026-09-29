Уряд продовжив дію чинних пільгових цін на природний газ для населення та виробників тепла. Скільки доведеться платити і до якої дати — розбір.

Ціни на газ для населення не змінюватимуться до кінця опалювального сезону — Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів ще на кілька місяців. Відповідне рішення озвучив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Йдеться про те, що чинні пільгові ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії діятимуть до 31 березня. Тобто фактично протягом усього опалювального сезону українцям не доведеться платити за блакитне паливо більше.

Що саме продовжили

Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, який Верховна Рада запровадила на період воєнного стану. За словами Корецького, під час визначення тарифної політики уряд також враховував складну соціально-економічну ситуацію в Україні.

Тож домогосподарства й надалі платитимуть за газ за пільговим тарифом — для більшості побутових споживачів він лишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Саме цю ціну «Нафтогаз» утримує для населення, і вона не зросте щонайменше до завершення сезону.

Що готують далі

Водночас уряд спільно з іншими органами влади працює над змінами в системі тарифоутворення в межах зобов'язань перед міжнародними партнерами. Зокрема, планують створити більш прозору та справедливу систему формування тарифів, одночасно розширивши адресну допомогу для громадян, які її потребують.

Також нагадаємо, що група «Нафтогаз» та польська компанія ORLEN домовилися про продаж Україні трьох партій скрапленого газу, а також нафтопродуктів на 500 млн доларів. Відповідні домовленості підписали під час «Карпатського саміту».

Що означає рішення для споживачів

Для пересічної родини це означає передбачувані платіжки за опалення протягом усієї зими. Сума в платіжці за газ не зросте до 31 березня, тож тим, хто користується газом для опалення, приготування їжі та підігріву води, переглядати бюджет не доведеться.

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