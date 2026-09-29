Верховний Суд визнав повідомлення в месенджерах та електронні листи повноцінними доказами незаконних дій ТЦК навіть без кваліфікованого електронного підпису.

Мобілізація в Україні: що робити, якщо ТЦК загубили документи — питання, з яким стикаються тисячі чоловіків, а тепер з'явилася відповідь і на ще болючіше: як довести, що військкомат діяв незаконно. Верховний Суд опублікував огляд практики щодо цифрових доказів, який суттєво полегшує життя тим, хто судиться з територіальними центрами комплектування.

Повідомлення у Viber чи WhatsApp, переписка електронною поштою та навіть аудіозаписи тепер визнаються повноцінними доказами в суді. Головне — без кваліфікованого електронного підпису (КЕП), якого у звичайної людини часто просто немає.

Судді приймають такі докази й пояснюють, як правильно їх оформити: зберегти скриншот усього листування з номером телефону відправника та датою, зберегти оригінальні файли, а також окремо зафіксувати всі дзвінки та спроби зв'язатися.

Месенджери замість паперів: що визнав суд

Судді чітко визначили: звичайна переписка в популярних месенджерах є абсолютно законним доказом. До уваги беруться не лише текстові повідомлення, а й надіслані файли та аудіозаписи. При цьому КЕП не є обов'язковою умовою.

Якщо закон прямо не вимагає наявності такого підпису, цифрові дані без нього не можуть бути відхилені судом. Це підтверджують одразу кілька постанов Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: від 29 червня 2022 року у справі № 904/7701/21, від 7 листопада 2024 року у справі № 904/1265/23 та від 5 листопада 2025 року у справі № 904/1501/24.

Як суд визначає, хто написав повідомлення

Часто виникає питання: як довести, що повідомлення написав саме представник військкомату, якщо на ньому немає офіційного підпису? Згідно з позицією Верховного Суду, відсутність електронного підпису не заважає ідентифікувати людину.

У світі давно діє принцип самоідентифікації автора: суд може з достатньою ймовірністю встановити особу відправника інформації за електронною поштою чи месенджером. Тож відсутність підпису не допоможе посадовцям уникнути відповідальності.

Правильно оформлений електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Цифрові докази судді оцінюють за загальними правилами, прописаними у статті 89 Цивільного процесуального кодексу України — це підтверджує постанова Верховного Суду від 5 травня 2025 року у справі № 199/9897/22.

Головне застереження: папір усе ще сильніший

Тим, хто оскаржує рішення про мобілізацію, варто пам'ятати одне важливе правило: якщо під час розгляду виявляться розбіжності між інформацією на електронному носії та паперовим документом, суд завжди віддасть пріоритет паперовому.

Тому попри силу цифрових доказів, класичні документи й надалі залишаються головним аргументом у спірних ситуаціях. Варто зберігати всі паперові повістки, довідки та розписки, а цифрові скриншоти робити одразу після отримання повідомлення.

Які докази зібрати для суду

Найкраще нотаріально засвідчити скриншоти, але навіть без цього вони приймаються. Головне — щоб було можливо ідентифікувати, хто саме надіслав повідомлення, і з якого пристрою.

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