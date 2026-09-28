За які перекази можуть заблокувати картку — питання, яке хвилює чи не кожного клієнта банку. Українські банки посилили контроль навіть за звичайними побутовими операціями, а підозру може викликати не лише велика сума, а й частота переказів.

Банки перевіряють перекази українців дедалі прискіпливіше, і навіть звичайна операція між картками може стати приводом для блокування рахунку. Фінмоніторинг аналізує не лише великі суми, а й частоту операцій, типову поведінку клієнта та зв'язки між різними рахунками.

Як пояснила юристка АО «Віннер Партнерс» Анастасія Руденко виданню Finance.ua, банк перевіряє кілька ключових параметрів кожної операції: суму та частоту, відправника й отримувача коштів, історію за рахунком, типові для клієнта надходження та витрати, пристрої, з яких проводяться платежі, а також нетипову активність і зв'язки між різними рахунками.

Які суми потрапляють під обов'язковий контроль

Фінмоніторинг в Україні діє на двох рівнях: первинний контроль проводять самі банки, страхові компанії та нотаріуси, а державний забезпечує Державна служба фінансового моніторингу, підзвітна Кабінету Міністрів. Під обов'язковий контроль потрапляють операції на суму від 400 000 гривень. Якщо ж клієнт не може підтвердити походження коштів, поріг знижується до 30 000 гривень.

Що ще викликає підозру банку

Заблокувати картку можуть і за менші суми — підозру викликають регулярні перекази з картки на картку, часті операції з готівкою, платежі за кордон у ризикові юрисдикції та операції з криптовалютою. Головна причина блокування — невідповідність між офіційними доходами людини і сумами, що проходять через її рахунок.

Про те, за які перекази можуть заблокувати картку, банки останнім часом попереджають дедалі частіше. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, автоматизовані алгоритми аналізують масив операцій і переносять на поглиблене вивчення ті, що виглядають нетипово.

Як розблокувати картку після блокування

Якщо банк заблокував рахунок, найгірша тактика — ігнорувати запит. Юристи радять спершу дізнатися в установі точний перелік транзакцій, що викликали підозру. Далі потрібно скласти пояснювальну записку про економічну суть операцій і документально підтвердити походження коштів.

Адвокат Дмитро Гарний, партнер компанії BusinessOcean, раніше склав для клієнтів 17 практичних порад: не ігнорувати запит банку, готувати детальну відповідь по суті операції та не намагатися просто перейти в інший банк — це лише посилить підозру і може призвести до блокування вже нового рахунку.

Раніше Politeka повідомляла, навіть 20 тисяч гривень переказу можуть викликати запит банку.