З 11 вересня система «Оберег» щодня автоматично знімає з військового обліку українців, яким виповнилося 60 або 65 років. Однак списання за віком не є амністією — старі штрафи та ігноровані повістки доведеться врегулювати окремо.

Правила ТЦК під час мобілізації досі актуальні — з 11 вересня система «Оберег» щодня автоматично знімає з військового обліку українців, яким виповнилося 60 або 65 років, але це списання за віком не є амністією для старих штрафів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE. Тобто сам факт виключення з військового обліку не скасовує зафіксованих раніше порушень перед територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Автоматичне зняття з обліку: які відстрочки та бронювання зникають

Щойно система виявляє підставу для зміни статусу, вона оновлює дані автоматично. Для переважної більшості чоловіків граничним віком перебування на обліку є 60 років, тоді як для вищого офіцерського складу цей поріг становить 65 років.

У момент виключення з обліку програма самостійно анулює всі наявні відстрочки від призову та економічне бронювання. Перевірити свій новий правовий статус можна в застосунку «Резерв+».

Як сплатити старі штрафи через «Резерв+»

Попри зміну статусу, зафіксовані порушення доведеться усунути. Частину штрафів зараз дозволено оплачувати дистанційно. Для цього в застосунку «Резерв+» треба зайти в розділ «Штрафи онлайн».

Покроково, як погасити штраф онлайн

відкрийте застосунок «Резерв+» і перейдіть у розділ «Штрафи онлайн»;

подайте заяву про визнання свого порушення;

дочекайтеся відповідної постанови від ТЦК;

перекажіть кошти за реквізитами, вказаними в постанові.

Якщо на людину числиться одразу кілька епізодів порушень, розбиратися й платити доведеться за кожен штраф окремо.

Коли онлайн не допоможе: особистий візит до ТЦК

Далеко не всі питання можна закрити кількома кліками в телефоні. Якщо онлайн-формат для конкретної справи недоступний, доведеться особисто йти до ТЦК та СП. Наприклад, ігнорування мобілізаційного розпорядження врегульовується виключно під час особистого візиту до військкомату.

Крім того, якщо ТЦК раніше вже передав інформацію про порушника до Національної поліції, автоматичне списання за віком не зупинить роботу правоохоронців — поліцейське звернення залишається чинним, і розбиратися з наслідками доведеться на загальних законних підставах.

Мобілізація після 60 років: кого можуть призвати

Загальні правила мобілізації з 1 жовтня залишаються без змін: під призов підпадають військовозобов'язані віком 18–60 років, які не мають відстрочки або підстав для неї. Українці старші за 60 років не підлягають примусовій мобілізації.

Після 60 років служити можна лише за власним бажанням — за контрактом і виключно на небойових посадах за погодженням із командиром частини.

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