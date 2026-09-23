У застосунку «Резерв+» немає офіційної системи зелених, жовтих і червоних статусів, яку останніми днями масово поширюють у соцмережах. Адвокат пояснив, що насправді означають кольорові стрічки та коли вони сигналізують про порушення правил військового обліку.

Розшук ТЦК та кольорові позначки у «Резерв+» знову опинилися в центрі обговорення — цього разу через «розшифровку» статусів, яку масово поширюють у соцмережах і на сайтах. За нею зелений колір нібито означає відсутність порушень, жовтий — зафіксоване порушення з можливістю сплатити штраф зі знижкою 50%, а червоний — передачу штрафу до виконавчої служби та блокування рахунків.

Проте в самому застосунку жодної такої офіційної системи немає. Як повідомляє Главред із посиланням на видання Kadroland, редакція звернулася до бота «Резерв+» і не отримала підтвердження цієї «розшифровки». Окремо ситуацію прокоментував адвокат Олексій Мендрух, який наголосив: у питаннях військового обліку треба орієнтуватися не на дописи з інтернету чи ChatGPT, а на нормативні документи.

Базовий норматив, що регулює роботу «Резерв+», — постанова Кабінету Міністрів №879 про електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Вона передбачає формування військово-облікового документа, уточнення облікових даних та отримання інформації з реєстру «Оберіг», а от окремої системи на кшталт «зелений — усе добре», «жовтий — порушення» чи «червоний — штраф уже передали» там немає.

Які кольори насправді є у «Резерв+»

Водночас користувачі справді бачать у застосунку кольорові елементи, але їхнє значення зовсім інше, пояснив Мендрух. Коли військово-обліковий документ оновлений і жодних проблем немає, світиться коричнева стрічка з датою його формування. Жодного «зеленого» статусу, який би підтверджував, що «все добре», у застосунку не існує — цей колір, за словами адвоката, «взагалі ніхто ніде не бачив».

Червона стрічка — це вже сигнал про реальне порушення. За інформацією бота «Резерв+», вона означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення правил військового обліку і звернувся до Національної поліції щодо доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Причинами появи червоної стрічки можуть бути неявка за повісткою, непостановка на військовий облік за новою адресою чи місцем перебування (зокрема як внутрішньо переміщеній особі), непроходження або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), а також інші порушення правил обліку.

Жовтий колір, за поясненням адвоката, пов’язаний не з рівнем порушення, а з оновленням самого застосунку. Така стрічка з’являється, коли застосунок із якихось причин певний час не оновлюється. Це технічний індикатор, а не «часткове порушення», як стверджують поширені публікації.

Чи загрожує блокування рахунків

Важливо розуміти: червона стрічка сама по собі ще не означає, що штраф уже передали до Державної виконавчої служби чи відкрили виконавче провадження з арештом рахунків. Інформацію про наявність нарахованого штрафу треба перевіряти окремо — у розділі «Штрафи» в застосунку.

У «Резерв+» також можуть відображатися офіційні статуси військового обліку з реєстру «Оберіг»: «Виключено з обліку», «Знято з обліку», «Не на обліку», а для статусу «На обліку» — категорія призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Саме на них варто орієнтуватися, а не на вигадані кольорові схеми із соцмереж.

Як перевірити штрафи ТЦК у «Резерв+»

Перевірити інформацію про порушення та нараховані штрафи можна безпосередньо в застосунку: «Сервіси» → «Штрафи», де можна відкрити конкретне порушення. Адвокат також радить остерігатися сторонніх копій застосунку — через них можна натрапити на шахраїв, тому варто завантажувати лише офіційний застосунок і перевіряти джерела інформації.

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