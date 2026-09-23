Перед опалювальним сезоном українцям, які живуть без централізованого опалення, надають разову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень. Розповідаємо, хто має право на виплату та кому у підтримці відмовлять.

Виплати та субсидії українцям до кінця місяця поповнилися ще однією програмою — перед початком опалювального сезону держава за підтримки українських і міжнародних організацій запустила одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень. Її отримають домогосподарства, які не мають централізованого опалення.

Про те, хто має право на виплату на перезимівлю та кому у підтримці відмовлять, розповідають Новини.LIVE.

Кому передбачено допомогу у 19 400 гривень

Державну виплату спрямовано на підтримку соціально та економічно вразливих категорій громадян, які продовжують проживати у прифронтових територіальних громадах та в регіонах, де тривають бойові дії. Загалом на реалізацію програми з бюджету виділили близько 8 мільярдів гривень, повідомляють Новини.LIVE.

Гроші можна спрямувати на перезимівлю — зокрема на придбання твердого палива (дрова, вугілля та інше). Водночас строгого цільового використання немає: кошти можна витратити на власний розсуд, зокрема на оплату комунальних послуг.

Право на виплату на дрова в розмірі 19 400 гривень передбачено для:

людей з інвалідністю;

родин, у яких є діти з інвалідністю;

самотніх пенсіонерів;

багатодітних сімей;

самотніх непрацездатних осіб;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

громадян, які отримують субсидії або пільги на комунальні послуги чи на паливо;

прийомних сімей та патронатних вихователів;

самотніх матерів або батьків.

Виплати надають лише тим, хто відповідає критеріям та своєчасно подав заяву. Кінцевий строк подання заяв — 30 жовтня 2026 року.

Кому у зимовій підтримці відмовлять

Частині громадян доведеться готуватися до зими самотужки. Державні виплати в розмірі 19 400 гривень не надаватимуть:

мешканцям територіальних громад, які не входять до переліку прифронтових уразливих територій;

внутрішнім переселенцям, які безкоштовно проживають у приміщеннях, власникам яких з бюджету вже компенсують вартість комунальних послуг або палива;

родини, які раніше отримували аналогічні виплати від інших чи міжнародних організацій на цей сезон;

тим, хто не встиг подати заяву до 30 жовтня 2026 року.

Як оформити допомогу

Заяву на виплату можна подати особисто в Центрі надання адміністративних послуг, у сервісному центрі Пенсійного фонду, до місцевої ради або до військової адміністрації. Окрім особистих документів, знадобиться підтвердження підстави, за якою людина має право на виплату.

Документи також можна подати онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду — зробити це потрібно до 30 жовтня 2026 року.

Якщо відмовили з невідомих причин, ви можете звернутись до Пенсійного фонду або до іншого органу, куди подавали заяву. Якщо бракує якихось документів, необхідно додати недостатні папери.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Херсонській області: хто може отримати виплати та куди звертатися.