Перед отопительным сезоном украинцам, живущим без централизованного отопления, предоставляют разовую денежную помощь в размере 19 400 гривен. Рассказываем, кто имеет право на выплату и кому в поддержке откажут.

Выплаты и субсидии украинцам до конца месяца пополнились еще одной программой — перед началом отопительного сезона государство при поддержке украинских и международных организаций запустило разовую денежную помощь в размере 19 400 гривен. Ее получат домохозяйства, не имеющие централизованного отопления.

О том, кто имеет право на выплату на перезимовку и кому в поддержке откажут, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предусмотрена помощь в 19 400 гривен

Государственную выплату направляют на поддержку социально и экономически уязвимых категорий граждан, которые продолжают проживать в прифронтовых территориальных громадах и в регионах, где идут боевые действия. Всего на реализацию программы из бюджета выделили около 8 миллиардов гривен, сообщают Новини.LIVE.

Деньги можно направить на перезимовку — в частности на покупку твердого топлива (дрова, уголь и тому подобное). При этом строгого целевого использования нет: средства можно потратить по собственному усмотрению, например на оплату коммунальных услуг.

Право на выплату на дрова в размере 19 400 гривен предусмотрено для:

людей с инвалидностью;

семей, в которых есть дети с инвалидностью;

одиноких пенсионеров;

многодетных семей;

одиноких нетрудоспособных лиц;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

граждан, получающих субсидии или льготы на коммунальные услуги или на топливо;

приемных семей и патронатных воспитателей;

одиноких матерей или отцов.

Выплаты предоставляются только тем, кто соответствует критериям и своевременно подал заявление. Крайний срок приема заявок — 30 октября 2026 года.

Кому в зимней поддержке откажут

Части граждан придется готовиться к зиме самостоятельно. Государственные выплаты в размере 19 400 гривен не будут предоставлены:

жителям территориальных громад, не входящих в перечень прифронтовых уязвимых территорий;

внутренним переселенцам, бесплатно проживающим в помещениях, владельцам которых из бюджета уже компенсируется стоимость коммунальных услуг или топлива;

семьям, которые ранее получили аналогичные выплаты от других международных организаций на этот сезон;

тем, кто не успел подать заявление до 30 октября 2026 года.

Как оформить помощь

Заявление на выплату можно подать лично в Центр предоставления административных услуг, в Сервисный центр Пенсионного фонда, в местный совет или в военную администрацию. Кроме личных документов, понадобится подтверждение основания, по которому человек имеет право на выплату.

Документы также можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда — сделать это нужно до 30 октября 2026 года.

Если гражданину отказали по неизвестным причинам, он может обратиться в Пенсионный фонд или в другой орган, куда подавал заявление. Если не хватает каких-либо документов, необходимо добавить недостающие бумаги.

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