Выплаты и субсидии украинцам до конца месяца пополнились еще одной программой — перед началом отопительного сезона государство при поддержке украинских и международных организаций запустило разовую денежную помощь в размере 19 400 гривен. Ее получат домохозяйства, не имеющие централизованного отопления.
О том, кто имеет право на выплату на перезимовку и кому в поддержке откажут, рассказывают Новини.LIVE.
Кому предусмотрена помощь в 19 400 гривен
Государственную выплату направляют на поддержку социально и экономически уязвимых категорий граждан, которые продолжают проживать в прифронтовых территориальных громадах и в регионах, где идут боевые действия. Всего на реализацию программы из бюджета выделили около 8 миллиардов гривен, сообщают Новини.LIVE.
Деньги можно направить на перезимовку — в частности на покупку твердого топлива (дрова, уголь и тому подобное). При этом строгого целевого использования нет: средства можно потратить по собственному усмотрению, например на оплату коммунальных услуг.
Право на выплату на дрова в размере 19 400 гривен предусмотрено для:
- людей с инвалидностью;
- семей, в которых есть дети с инвалидностью;
- одиноких пенсионеров;
- многодетных семей;
- одиноких нетрудоспособных лиц;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- граждан, получающих субсидии или льготы на коммунальные услуги или на топливо;
- приемных семей и патронатных воспитателей;
- одиноких матерей или отцов.
Выплаты предоставляются только тем, кто соответствует критериям и своевременно подал заявление. Крайний срок приема заявок — 30 октября 2026 года.
Кому в зимней поддержке откажут
Части граждан придется готовиться к зиме самостоятельно. Государственные выплаты в размере 19 400 гривен не будут предоставлены:
- жителям территориальных громад, не входящих в перечень прифронтовых уязвимых территорий;
- внутренним переселенцам, бесплатно проживающим в помещениях, владельцам которых из бюджета уже компенсируется стоимость коммунальных услуг или топлива;
- семьям, которые ранее получили аналогичные выплаты от других международных организаций на этот сезон;
- тем, кто не успел подать заявление до 30 октября 2026 года.
Как оформить помощь
Заявление на выплату можно подать лично в Центр предоставления административных услуг, в Сервисный центр Пенсионного фонда, в местный совет или в военную администрацию. Кроме личных документов, понадобится подтверждение основания, по которому человек имеет право на выплату.
Документы также можно подать онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда — сделать это нужно до 30 октября 2026 года.
Если гражданину отказали по неизвестным причинам, он может обратиться в Пенсионный фонд или в другой орган, куда подавал заявление. Если не хватает каких-либо документов, необходимо добавить недостающие бумаги.
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