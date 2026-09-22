Доплата к пенсии в Украине от ПФУ в этот раз не единственная новость — государство получило масштабное финансирование, которое поддержит выплаты пожилым людям на месяцы вперед. Украина привлекла $841 миллион от Всемирного банка, и эти средства полностью направят на пенсионные расходы бюджета.

О поступлении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ. Деньги зашли под гарантии правительства Канады — то есть именно Оттава выступила поручителем по украинскому обязательству перед международным кредитором. Такая схема позволяет привлекать более дешевые и доступные заимствования в условиях войны.

Сколько денег и на что именно

«Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства направляем на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты», — говорится в сообщении правительства. Это означает, что бюджетные траты на пенсии, которые государство уже осуществило в отношении более чем 10 миллионов украинских пенсионеров, теперь частично компенсируются этим траншем.

Программа PEACE in Ukraine

Финансирование привлечено в рамках программы PEACE in Ukraine — это ключевая многосторонняя платформа поддержки Украины. Договоренности по этому траншу были достигнуты в сентябре. На данный момент общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд — это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка.

Как подчеркнул Шмыгаль, PEACE in Ukraine остается одним из главных механизмов поддержки финансовой устойчивости нашей страны. Это не кредит на развитие, а целевые бюджетные средства, которые идут на самые насущные социальные выплаты — прежде всего пенсии.

Изменит ли это размер пенсий

Важный момент: эти $841 млн не идут на повышение размера пенсий конкретным людям. Они компенсируют государственному бюджету те расходы, которые Украина уже несет на выплату пенсий. Иными словами, это обеспечит бесперебойность выплат, но не их увеличение.

К слову, правительство планирует до 15 октября завершить работу над документами, необходимыми для получения ещё $29,5 млрд международного финансирования в этом году. То есть эти средства — лишь часть более широкой программы внешней поддержки украинского бюджета.

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