С 1 января 2027 года родители и другие лица, которые постоянно ухаживают за ребенком с инвалидностью, смогут раз в год воспользоваться двухнедельным отдыхом. Такую социальную услугу закрепил новый закон о поддержке детей с инвалидностью.

В Украине внедряют новую социальную услугу — временный отдых (передышку) для родителей детей с инвалидностью. О том, как она будет работать, рассказали в «Судебно-юридической газете» со ссылкой на принятый закон.

С 1 января 2027 года родители и другие лица, которые постоянно ухаживают за ребенком с инвалидностью, смогут раз в год получить две недели временного отдыха. Такое право закрепил Закон №4955-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью"».

Документ Верховная Рада приняла 19 августа 2026 года, а президент подписал 15 сентября. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие через три месяца после публикации.

Что еще меняет новый закон

Помимо передышки, документ привязывает государственную помощь семьям с детьми с инвалидностью к новой базовой величине, которая не может быть меньше 4 000 гривен. Ежемесячные выплаты будут зависеть от категории: детям с инвалидностью до 18 лет и лицам с инвалидностью с детства I группы — 200% базовой величины, II группы — 100%, III группы — 75%.

Отдельно предусмотрены надбавки по уходу: для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы А — 200% базовой величины, подгруппы Б — 100%; для одиноких лиц с инвалидностью с детства II и III групп, нуждающихся в постоянном уходе, — 75%. В целом семья может получать от 20 до 71 тысячи гривен в месяц в зависимости от потребностей.

Как получить услугу передышки

Услуга временного отдыха станет частью системы социальных услуг, которые будут финансироваться из государственного бюджета. В течение первых пяти лет действия закона услуги, определенные в индивидуальном плане поддержки семьи, будет оплачивать государство, а впоследствии финансирование постепенно перейдет к органам местного самоуправления.

Конкретный порядок подачи заявления и перечень необходимых документов должно утвердить правительство подзаконными актами. Оформить услугу, как и другие социальные услуги, родители смогут через органы социальной защиты населения по месту жительства.

Закон также вводит услугу раннего вмешательства для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющими нарушения развития или риск их возникновения. С семьей будут работать социальный менеджер и мультидисциплинарная команда, которые вместе составят индивидуальный план поддержки ребенка.

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