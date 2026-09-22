Коммунальщики меняют режим подачи воды: на верхних этажах многоэтажек она может исчезнуть. Рассказываем, с какого дня действуют ограничения и что делать жителям.

В Черновцах с 22 сентября водоснабжение будет осуществляться под сниженным напором. Об этом сообщил Черновицкий городской совет, предупредив горожан о возможных неудобствах.

Что именно изменилось

Из-за сниженного напора на верхних этажах многоэтажных домов вода может отсутствовать полностью. На нижних этажах подача сохранится, однако напор будет заметно слабее, чем обычно.

Такие меры связаны с ремонтными работами на сетях водоснабжения. Коммунальщики не называют точной даты завершения работ, поэтому жителям стоит заранее позаботиться о запасе воды.

Кому тяжелее всего

В первую очередь неудобства почувствуют жители верхних этажей — девяти- и десятиэтажек, а также те, чьи квартиры расположены выше всего от уровня улицы. Вода может не доходить до кранов в часы пикового потребления, особенно утром и вечером.

Как сообщает Черновицкий городской совет в своем официальном телеграм-канале, о возвращении к привычному режиму подачи воды горожан проинформируют дополнительно.

Что делать жителям

Чтобы избежать неудобств, коммунальщики советуют заранее набрать воду в емкости: на технические нужды и для приготовления пищи. Особенно это касается семей, проживающих на верхних этажах.

Если воды нет длительное время и это не связано с графиком снижения напора, жители могут обращаться в диспетчерскую службу водоканала за разъяснениями.

Также Politeka сообщала, в Черновицкой области водителям предлагают зарплату до 100 000 гривен.