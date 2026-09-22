До конца сентября осталось девять дней. Украинцам стоит проверить налоговые дедлайны, а также успеть оформить выплаты, которые еще доступны: 5 000 гривен «Пакета школьника», субсидию на отопительный сезон и налоговую скидку.

До конца сентября осталось девять дней, и украинцам стоит проверить свои финансовые обязательства. Денежная помощь для украинцев и другие выплаты еще доступны, но есть и дедлайны по уплате налогов, которые лучше не пропустить.

Так, 28 сентября истекает срок уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников за август для отдельных категорий работодателей, в частности горнодобывающих предприятий. Для большинства наемных работников этот платеж не является личным обязательством — ЕСВ за них уплачивает работодатель, а вот ФЛП и работодателям стоит сверить свой налоговый календарь.

Какие налоги нужно уплатить до 30 сентября

На 30 сентября приходится сразу несколько сроков уплаты налогов и сборов. В налоговом календаре Государственной налоговой службы на эту дату указаны, в частности, НДС, плата за землю, рентная плата, акцизный налог, НДФЛ, военный сбор и отдельные платежи по налогу на прибыль.

Эти обязательства касаются прежде всего предпринимателей, работодателей и других определенных категорий плательщиков. Поэтому ФЛП стоит отдельно проверить свой «Электронный кабинет» и убедиться, что все платежи за сентябрь произведены вовремя.

Владельцам квартир, домов и другой недвижимости также стоит заглянуть в кабинет. 30 сентября не является универсальным последним днем уплаты налога на недвижимость: физические лица уплачивают начисленный налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения. Поэтому до конца месяца стоит проверить, есть ли начисления и когда именно истекает срок оплаты. Если человек заметил ошибку в площади недвижимости, количестве объектов или других данных — информацию можно сверить с налоговой.

Какие выплаты еще можно успеть оформить

Родители первоклассников, которые еще не подали заявление на «Пакет школьника», имеют такую возможность. В 2026 году единовременная государственная помощь составляет 5 000 гривен на каждого ребенка, поступившего в первый класс. Заявление можно подать до 1 ноября 2026 года, поэтому 30 сентября не является крайним сроком. Оформить выплату можно через приложение «Дія», а средства поступают на специальный счет. Деньги можно потратить на нужные для учебы вещи: одежду, обувь и канцелярские принадлежности.

Сентябрь — подходящее время проверить право на жилищную субсидию перед началом отопительного сезона 2026/2027 годов. Большинству нынешних получателей повторно подавать документы не нужно — Пенсионный фонд проведет переназначение автоматически. Обратиться придется тем, кто оформляет субсидию впервые, кому ранее отказали или у кого изменились обстоятельства. При этом 30 сентября не является крайним сроком: если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с октября 2026 года.

Украинцы, у которых были соответствующие расходы в 2025 году и которые получали официальный доход, могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного НДФЛ. Конечный срок подачи декларации о расходах за 2025 год — 31 декабря 2026 года, поэтому именно 30 сентября спешить не нужно. Однако уже сейчас можно собрать чеки, договоры и другие документы, подтверждающие расходы. Сумма возврата зависит от вида и размера расходов, дающих право на налоговую скидку.

Что проверить до 30 сентября

До конца сентября стоит не просто сверить календарь платежей, а пройтись по своим финансовым делам. ФЛП и работодателям — проверить налоговые обязательства, родителям первоклассников — оформить выплату 5 000 гривен, а семьям, претендующим на субсидию, — подготовить документы.

Отдельно стоит проверить «Электронный кабинет налогоплательщика» и банковские счета, чтобы не пропустить начисления или регулярные платежи. А документы на налоговую скидку лучше начать собирать уже сейчас, даже если окончательный срок подачи еще не наступил.

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