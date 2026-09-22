Мобилизация в Украине продолжается, и во время военного положения граждане могут обжаловать в суде решения ТЦК, выводы военно-врачебных комиссий и штрафы. Адвокат Оксана Воробей объяснила, когда такие иски действительно дают результат.

Мобилизация в Украине и решения ТЦК всё чаще становятся предметом судебных споров. Во время военного положения граждане могут обжаловать в суде решения, связанные с мобилизацией, действиями ТЦК и выводами военно-врачебных комиссий. Однако далеко не каждый иск приносит результат — судебная практика за время полномасштабной войны заметно изменилась. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на адвоката Оксану Воробей.

Сама повестка, по словам юриста, редко становится предметом успешного обжалования. Она лишь уведомляет человека о необходимости явиться в ТЦК, поэтому оснований для её отмены в суде почти нет.

Что обжалуют чаще всего

Чаще обжалуют штрафы и постановления об административной ответственности за нарушение правил воинского учёта. Именно в таких делах суд может оценить, правильно ли была оформлена и вручена повестка и соблюдена ли процедура её отправки.

Как обжаловать решение ВЛК

Если человек не согласен с выводом военно-врачебной комиссии, сначала стоит обратиться в вышестоящую ВЛК с жалобой и медицинскими документами. Только после этого можно идти в суд. Суды, как правило, не меняют сам диагноз, а назначают повторный медицинский осмотр.

Во время мобилизации ВЛК нередко проводят формально и наспех — без полного анализа документов или необходимых обследований. Поэтому повторный осмотр после решения суда часто бывает значительно более тщательным.

Реально ли отменить мобилизацию

Эффективность обжалования зависит от того, имел ли человек законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от службы. Если таких оснований не было, даже при процедурных нарушениях мобилизацию могут провести повторно — уже в соответствии со всеми требованиями законодательства.

«Если лицо фактически подлежало мобилизации и не имело права на отсрочку, сами по себе процедурные недостатки не всегда воспринимаются судами как достаточное основание для отмены решений ТЦК», — отметила Оксана Воробей. По её словам, судебная система сейчас балансирует между правами граждан и потребностями обороны государства.

Что делать, если вы не согласны с решением ТЦК

Первый шаг — обратиться с жалобой и подтверждающими документами в вышестоящую инстанцию: для ВЛК это областная или центральная комиссия. Далее, если решение не изменили, можно подавать административный иск в суд. Важно собрать доказательства: медицинские справки, документы о праве на отсрочку или бронирование, а также копии повесток и постановлений.

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