Во время мобилизации в Украине граждане вправе обжаловать в суде практически любое решение или действие, если считают, что их права были нарушены. При этом эффективность таких исков зависит от конкретной ситуации, пояснила адвокат Оксана Воробей.

Повестки для забронированных работников во время мобилизации в Украине — лишь один из спорных моментов, с которыми приходится сталкиваться военнообязанным. Не меньше вопросов вызывает другое: какие решения ТЦК и заключения военно-врачебной комиссии можно обжаловать в суде. Адвокат Оксана Воробей в комментарии "РБК-Украина" пояснила, что обжаловать можно практически любое решение или действие, однако эффективность иска зависит от конкретной ситуации.

Стоит ли обжаловать повестку

Обжалование повестки на практике часто нецелесообразно, поскольку она преимущественно выполняет лишь функцию уведомления лица о необходимости явиться в территориальный центр комплектования. Сама по себе повестка не является решением, которое суд может эффективно отменить.

Что реально обжалуют чаще всего

Значительно чаще предметом обжалования становятся постановления о привлечении к административной ответственности, в частности за нарушение правил воинского учета. В таких делах уже можно анализировать, соответствовала ли повестка требованиям Порядка №560, была ли она надлежащим образом оформлена и вручена, а также была ли направлена средствами почтовой связи в соответствии с установленной процедурой.

Что делать с заключением ВВК

Что касается заключений военно-врачебных комиссий, то в случае несогласия именно с установленным диагнозом стоит сначала обращаться с жалобой в вышестоящую комиссию. К такой жалобе обязательно прилагают все имеющиеся медицинские документы, заключения врачей и результаты обследований, которые могут повлиять на оценку состояния здоровья.

Когда дело доходит до суда

Если жалоба в вышестоящую комиссию не дает результата, человек вправе обжаловать решение ВВК в судебном порядке. В подобных делах суды обычно не отменяют сам медицинский диагноз, а принимают решение о необходимости повторного прохождения обследования. Такой способ защиты во многих случаях наиболее действенный, ведь во время мобилизации ВВК нередко проводят поспешно и формально, без надлежащего изучения медицинских документов или проведения необходимых обследований.

Как обжаловать решение: пошагово

Определите, какое именно решение обжалуете — постановление об админответственности или заключение ВВК.

При несогласии с диагнозом ВВК сначала подайте жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию, приложив все медицинские документы.

Если это не помогло, обращайтесь с иском в административный суд.

Постановления об административной ответственности можно обжаловать сразу в судебном порядке.

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