«Боевая» повестка может прийти заказным письмом, и это юридически приравнивается к личному вручению. Рассказываем, с какого момента ТЦК считает документ врученным и когда наступает обязанность явиться.

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, что будет, если не забрать письмо от ТЦК с почты — ситуация, с которой столкнулись десятки тысяч военнообязанных. Теперь юристы отдельно разъяснили случай, когда такая «боевая» повестка приходит по почте и может ли ТЦК отправить человека на службу без личной подписи о получении.

С 18 мая 2024 года в Украине действует обновленный порядок оповещения военнообязанных, утвержденный постановлением Кабмина №560. Он, в частности, разрешает ТЦК отправлять повестки заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Юридически такое письмо приравнивается к личному вручению повестки под подпись.

Когда повестка по почте считается врученной

Юристы подчеркивают главное: повестка считается врученной даже тогда, когда человек физически не поставил подпись. Это происходит в двух случаях — когда адресат отказался от письма (ставится отметка об отказе) или когда почта вернула отправление из-за «невозможности вручения», в частности из-за отсутствия военнообязанного по месту регистрации.

Ключевой момент: надлежащей считается отправка именно на адрес, который военнообязанный сообщил ТЦК при уточнении данных. Если письмо ушло на старый адрес, а человек там уже не живет — это подстава для оспаривания. Но если адрес актуальный, «не получил, потому что не был дома» не освобождает от обязанности явиться.

Что такое «боевая» повестка и можно ли оказаться на службе без подписи

« Боевой» в быту чаще всего называют мобилизационное требование — документ, после которого военнообязанного направляют непосредственно в определённую воинскую части. Такая повестка, как и любой другой тип, может быть отправлена обычным заказным письмом.

Важно понимать: сам факт почтового уведомления не является автоматическим «зачислением» в армию. После явки военнообязанного направляют на военно-врачебную комиссию (ВВК), пригодным по состоянию здоровью он признается только по медицинскому заключению. Поэтомупризыв без личного вручения возможен лишь тогда, когда все предварительные этапы уже пройдены, а человек просто уклоняется от явки за вызовом.

Что делать, если повестка пришла по почте

Юристы советуют не игнорировать такое письмо. Во-первых, зафиксировать даты: день получения или день отметки о невручении — именно от неё отсчитывается срок явки. Во-вторых, если есть действующая отсрочка или бронирование — немедленно уведомить ТЦК документально, поскольку сам факт «боевой» повести не отменяет статус отсрочки. В-третьих, при несогласии с фактом надлежащего вручения решение ТЦК можно обжаловать в судебном порядке.

Юристы подчеркивают: уйти от последствий через «не получил» практически невозможно, поскольку законодатель собрание преобладает в пользу ТЦК. Поэтому стоит держать актуальные данные, является за вызов, а при наличии льготы — сразу оформлять подтверждение отсрочки или бронирования.

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