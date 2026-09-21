За месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве подешевела до 18 000 грн, а в Одессе — до 13 400 грн на фоне усиления обстрелов.

Аренда автономных домов на Киевщине резко росла перед холодами, однако на рынке квартир в столице и Одессе цены наоборот пошли вниз. По данным ЛУН Статистики, за последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась в обоих городах, тогда как западные областные центры продолжают дорожать.

Заметнее всего жилье подешевело в Одессе — на 11%, до 13 400 гривен в месяц. В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры упала на 3% и теперь составляет около 18 000 гривен.

В то же время во Львове аренда однокомнатной квартиры за месяц выросла на 9% — до 26 900 гривен (за год +43,5%). В Ужгороде цена поднялась на 8% — до 29 100 гривен (годовой рост 40%), а самый заметный рост зафиксирован в Ивано-Франковске — на 11%, до 22 400 гривен за месяц.

Почему Киев и Одесса идут против тренда

По наблюдениям руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, после начала полномасштабной войны обстрелы долгое время почти не влияли напрямую на стоимость аренды в экономически активных городах. Однако этот спад в Киеве стал первым за долгое время сигналом, что интенсивность ударов влияет на готовность платить за аренду в столице.

В Одессе последний месяц энергетическая инфраструктура регулярно страдала от обстрелов, а Киев пережил серию атак во второй половине августа и начале сентября, с повреждением жилых домов. Впрочем, в ЛУН отмечают, что прямую причинно-следственную связь между атаками и ценами доказать сложно — влияют сезонность, миграция и структура предложения.

Однако рынок остается активным: однокомнатная квартира в Киеве в среднем сдается за четыре дня, в Одессе — за пять, во Львове — за шесть.

Что учитывать при аренде перед отопительным сезоном

Перед отопительным сезоном арендаторам важнее технические характеристики жилья: автономное отопление, резервное питание, наличие укрытия поблизости и готовность дома к перебоям со светом.

Напомним, эксперты прогнозируют подорожание новостроек в сентябре-октябре минимум на 3-5% за квадратный метр в популярных комплексах. Также Politeka сообщала, Киев могут признать прифронтовым: какие льготы получат жители и бизнес.