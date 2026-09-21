За місяць оренда однокімнатних квартир у Києві подешевшала до 18 000 грн, а в Одесі — до 13 400 грн на тлі посилення обстрілів.

Оренда автономних будинків на Київщині різко зростала перед холодами, однак на ринку квартир у столиці та Одесі ціни навпаки пішли вниз. За даними ЛУН Статистики, за останній місяць середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася в обох містах, тоді як західні обласні центри продовжують дорожчати.

Найпомітніше житло подешевшало в Одесі — одразу на 11%, до 13 400 гривень на місяць. У Києві середня ціна однокімнатної квартири впала на 3% і тепер становить близько 18 000 гривень.

Водночас у Львові оренда однокімнатної квартири за місяць зросла на 9% — до 26 900 гривень (за рік +43,5%). В Ужгороді ціна піднялася на 8% — до 29 100 гривень (річне зростання 40%), а найінтенсивніше подорожчання зафіксовано в Івано-Франківську — на 11%, до 22 400 гривень за місяць.

Чому Київ і Одеса йдуть проти тренду

За спостереженнями керівника ЛУН Статистики Людмили Кирюхіної, після початку повномасштабної війни обстріли тривалий час майже не впливали прямо на вартість оренди в економічно активних містах. Однак цей спад у Києві став першим за довгий час сигналом, що інтенсивність ударів впливає на готовність платити за оренду в столиці.

В Одесі останній місяць енергетична інфраструктура регулярно зазнавала обстрілів, а Київ пережив серію атак у другій половині серпня та на початку вересня, з пошкодженням житлових будинків. Утім, у ЛУН зауважують, що прямий причинно-наслідковий зв'язок між атаками та цінема довести складно — впливають сезонність, міграція та структура пропозиції.

Ринок лишається активним: однокімнатна квартира в Києві здається в середньому за чотири дні, в Одесі — за п'ять, у Львові — за шість.

На що звертати увагу при оренді перед опалювальним сезоном

Напередодні нового опалювального сезону орендарям дедалі важливіші технічні характеристики житла: автономне опалення, резервне живлення, наявність укриття неподалік і готовність будинку до перебоїв зі світлом.

Нагадаємо, експерти прогнозують подорожчання новобудов у вересні-жовтні щонайменше на 3-5% за квадратний метр у популярних комплексах. Також Politeka повідомляла, Київ можуть визнати прифронтовим: які пільги отримають мешканці та бізнес.