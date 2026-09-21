Власники будинків і квартир з електроопаленням цієї зими платитимуть за світло вночі 1,32 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн.

Поки в Україні обговорюють підвищення тарифу на світло, власники будинків і квартир з електроопаленням можуть цієї зими платити суттєво менше — уночі лише 1,32 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн. Пільгову ціну встановлює уряд, і вона діятиме щонайменше до кінця жовтня 2026 року.

Про це напередодні старту опалювального сезону нагадує пресслужба ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (Група Tolk). Згідно з постановою Кабміну № 530, ціни на електроенергію для населення залишаються без змін по 31 жовтня 2026 року, тож для споживачів, які офіційно оформили електроопалення, у жовтні діють знижені розцінки.

Скільки коштує світло для власників електроопалення

За звичайним побутовим тарифом кіловат-година світла коштує 4,32 грн. Ті, хто має офіційно оформлене електроопалення, платять за іншою схемою. При споживанні до 2000 кВт·год на місяць весь обсяг обходиться в 2,64 грн за кВт·год. Якщо ж споживання перевищує 2000 кВт·год, перші 2000 кВт·год рахують по 2,64 грн, а кожен наступний кіловат — уже за стандартною ціною 4,32 грн.

Нічний тариф — 1,32 грн за кВт·год

Найбільшу економію дає двозонний лічильник. Для власників електроопалення, які не перевищують 2000 кВт·год на місяць, удень (з 07:00 до 23:00) тариф складає 2,64 грн, а вночі (з 23:00 до 07:00) — лише 1,32 грн за кВт·год, тобто зі знижкою 50%. Саме звідси й різниця «1,32 грн замість 4,32 грн», яку можна отримати, змістивши обігрів і побутові прилади на нічний час.

Ще гнучкіший варіант — тризонний лічильник. У «пікові» години (08:00–11:00 та 20:00–22:00) кіловат коштує 3,96 грн, у «напівпік» — 2,64 грн, а вночі (23:00–07:00) — узагалі 1,05 грн за кВт·год. Якщо ж ліміт у 2000 кВт·год на місяць перевищено, коефіцієнти зон застосовують до базової ставки 4,32 грн на обсяг перевищення.

Як оформити пільговий тариф на електроопалення

Знижка не підключається автоматично — електроопалення потрібно офіційно узаконити. Для цього треба пройти чотири кроки:

Замовити проєкт узаконення або влаштування електроопалення в акредитованій проєктній організації. Встановити обладнання згідно з проєктом та отримати технічний паспорт або акт. Звернутися до свого оператора системи розподілу для внесення змін до технічних характеристик об'єкта та договору про розподіл. Подати оновлений договір або витяг із даними про електроопалення своєму постачальнику, щоб у розрахунках застосовували пільгову ціну.

Куди звертатися з питаннями

Якщо електроопалення вже оформлене, але в платіжці застосовують звичайний тариф, варто звірити дані з постачальником: іноді достатньо просто оновити договір. Уточнити деталі та перевірити розрахунки можна в кол-центрі постачальника — наприклад, для клієнтів «Закарпаттяенергозбут» діє номер 0 800 505 960 у робочий час.

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