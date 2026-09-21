Поки в Україні обговорюють підвищення тарифу на світло, власники будинків і квартир з електроопаленням можуть цієї зими платити суттєво менше — уночі лише 1,32 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн. Пільгову ціну встановлює уряд, і вона діятиме щонайменше до кінця жовтня 2026 року.
Про це напередодні старту опалювального сезону нагадує пресслужба ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (Група Tolk). Згідно з постановою Кабміну № 530, ціни на електроенергію для населення залишаються без змін по 31 жовтня 2026 року, тож для споживачів, які офіційно оформили електроопалення, у жовтні діють знижені розцінки.
Скільки коштує світло для власників електроопалення
За звичайним побутовим тарифом кіловат-година світла коштує 4,32 грн. Ті, хто має офіційно оформлене електроопалення, платять за іншою схемою. При споживанні до 2000 кВт·год на місяць весь обсяг обходиться в 2,64 грн за кВт·год. Якщо ж споживання перевищує 2000 кВт·год, перші 2000 кВт·год рахують по 2,64 грн, а кожен наступний кіловат — уже за стандартною ціною 4,32 грн.
Нічний тариф — 1,32 грн за кВт·год
Найбільшу економію дає двозонний лічильник. Для власників електроопалення, які не перевищують 2000 кВт·год на місяць, удень (з 07:00 до 23:00) тариф складає 2,64 грн, а вночі (з 23:00 до 07:00) — лише 1,32 грн за кВт·год, тобто зі знижкою 50%. Саме звідси й різниця «1,32 грн замість 4,32 грн», яку можна отримати, змістивши обігрів і побутові прилади на нічний час.
Ще гнучкіший варіант — тризонний лічильник. У «пікові» години (08:00–11:00 та 20:00–22:00) кіловат коштує 3,96 грн, у «напівпік» — 2,64 грн, а вночі (23:00–07:00) — узагалі 1,05 грн за кВт·год. Якщо ж ліміт у 2000 кВт·год на місяць перевищено, коефіцієнти зон застосовують до базової ставки 4,32 грн на обсяг перевищення.
Як оформити пільговий тариф на електроопалення
Знижка не підключається автоматично — електроопалення потрібно офіційно узаконити. Для цього треба пройти чотири кроки:
- Замовити проєкт узаконення або влаштування електроопалення в акредитованій проєктній організації.
- Встановити обладнання згідно з проєктом та отримати технічний паспорт або акт.
- Звернутися до свого оператора системи розподілу для внесення змін до технічних характеристик об'єкта та договору про розподіл.
- Подати оновлений договір або витяг із даними про електроопалення своєму постачальнику, щоб у розрахунках застосовували пільгову ціну.
Куди звертатися з питаннями
Якщо електроопалення вже оформлене, але в платіжці застосовують звичайний тариф, варто звірити дані з постачальником: іноді достатньо просто оновити договір. Уточнити деталі та перевірити розрахунки можна в кол-центрі постачальника — наприклад, для клієнтів «Закарпаттяенергозбут» діє номер 0 800 505 960 у робочий час.
Раніше Politeka повідомляла, тариф на світло з 1 жовтня: кому готуватися до змін у платіжках.
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