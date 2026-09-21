Малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та багатодітні родини можуть об'єднати кілька державних виплат в одну — базову соціальну допомогу. Як її оформити через застосунок "Дія" та кому держава доплатить до 4500 гривень.

Перерахунок пенсії в Україні за новими правилами — лише частина змін у соціальних виплатах. Окрім пенсій, держава пропонує малозабезпеченим сім'ям об'єднати одразу кілька видів підтримки в одну базову соціальну допомогу, яку можна оформити просто через застосунок "Дія".

Базова соціальна допомога (БСД) існує в межах експериментального проєкту Мінсоцполітики, який стартував ще у 2025 році. За його умовами замість кількох окремих виплат — наприклад, допомоги малозабезпеченим, одиноким матерям чи багатодітним родинам — сім'я отримує одну суму, розраховану за єдиною формулою.

Скільки можна отримати

Розмір базової величини у 2026 році становить 4500 гривень, але сама виплата не є фіксованою. На першого члена сім'ї враховують 100% базової величини — 4500 грн. На кожного наступного дорослого — 70%, тобто 3150 грн. Для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи враховують повну величину — 4500 грн.

Фактично виплата — це різниця між сукупністю базової величини всіх членів родини та її середньомісячним сукупним доходом. Наприклад, для сім'ї з двох дорослих і дитини розрахункова сума — 12 150 грн (4500+3150+4500). Якщо середньомісячний дохід родини 7020 грн, то базова допомога становитиме 5130 гривень.

Доходи для розрахунку беруть за три місяці, що передують місяцю подання заяви. Окремий порядок діє для людей пенсійного віку, котрим бракує страхового стажу для призначення пенсії: при стажі менше ніж 10 років виплачуватимуть 53% базової величини, від 10 до 20 років — 62%, від 20 до 30 років — 70%, а за 30 років і більше — 88%.

Як оформити допомогу через "Дію"

Подати заяву можна онлайн через "Дію" або особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ. Для онлайн-оформлення знадобиться біометричний документ — ID-картка чи закордонний паспорт — та верифікований податковий номер (РНОКПП).

Процедура складається з двох етапів. Спочатку подають заяву про намір отримати базову соціальну допомогу, після чого система розраховує орієнтовний розмір виплати. Якщо сума влаштовує сім'ю, далі подають заяву про призначення допомоги. Важливо: якщо розрахована сума не підходить, другу заяву годі й подавати — тоді перехід на базову допомогу не відбудеться, а раніше призначені виплати зберігаються.

Допомогу призначають на шість місяців з можливістю автоматичного продовження на наступний період. Виплату можуть не призначити, якщо хтось із членів сім'ї за останній рік зробив покупку на суму понад 100 000 грн. Працездатним членам сім'ї від 18 до 60 років потрібно підтвердити зайнятість — роботу, навчання, підприємництво, службу або реєстрацію як безробітного.

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