Подорожчання цибулі в Україні тимчасово призупинилося — за тиждень відпускні ціни впали на 10%, і кілограм тепер коштує 12–18 гривень. Водночас продукт лишається на 35% дорожчим, ніж торік.

Ціни на соняшникову олію в Україні нещодавно різко зросли, натомість ріпчаста цибуля рухається в протилежному напрямку. Як повідомляють аналітики платформи EastFruit, станом на 18 вересня відпускні ціни на цибулю становлять 12–18 гривень за кілограм.

Це в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. Причиною здешевлення стало збирання пізніх сортів цибулі, завдяки чому обсяги продукції на ринку суттєво зросли і пропозиція перевищила попит.

Чому цибуля подешевшала

Фермери зараз переважно продають цибулю, яка через певні якісні характеристики не підходить для тривалого зберігання. Такий товар намагаються реалізувати якомога швидше, тому виробники поступаються в ціні.

Подорожчання цибулі в річному вимірі

Попри поточне зниження цін, подорожчання цибулі в Україні нікуди не зникло: наразі середня вартість продукту приблизно на 35% вища, ніж за аналогічний період 2025 року.

Учасники ринку повідомляють про суттєве скорочення врожаю якісної цибулі цього сезону — причиною стали несприятливі погодні умови. Саме тому частина продукції не годиться для зберігання, а якісна цибуля може знову подорожчати ближче до зими.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду зазначає, що восени в Україні можуть зрости ціни на молочні продукти, м'ясо, овочі, крупи та хліб. Найбільше подорожчання прогнозують для тепличних овочів — у другій половині осені їхня вартість може зрости більш ніж на 20%.

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