Тиждень з 21 по 27 вересня буде нерівномірним: одні знаки отримають потужний старт на початку тижня, іншим доведеться почекати до четверга чи п'ятниці, щоб відчути приплив енергії. Найважливішими днями стануть понеділок та четвер-п'ятниця — саме тоді для більшості знаків відкриваються нові можливості. Свій прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і ми переказуємо головні акценти по кожному знаку.

Овен

Понеділок стане чудовим днем для стосунків і особистого життя — вдома, на роботі, будь-де ви відчуєте, що вам ніщо не завадить. Творчість і здорова конкуренція тримають вас у тонусі. У вівторок і середу настрій трохи впаде: побутові справи та суперечки серед друзів можуть виснажувати. Але вже у четвер і п'ятницю ви повернетесь у гру ще сильнішими. Визначте, хто найважливіший у вашому житті, і подаруйте цій людині увагу. Вихідні будуть повільними, але саме найкрасивіші речі в житті ростуть довго.

Телець

У понеділок доведеться вирішувати суперечку між двома друзями — не найприємніше заняття, але воно потрібне. Натомість вівторок принесе романтику та легкість, а відчуття краси навколо триматиметься до кінця тижня. Робочі справи у четвер здаються не такими важкими, коли думки зайняті коханням, а насичена субота лише підтвердить, наскільки глибокі ваші почуття один до одного. У неділю варто стримувати емоції й не реагувати надто гостро на дрібниці.

Близнюки

Легка дискусія з другом на початку тижня додасть вам бадьорості й гостроти думки. Це чудовий момент, аби залучити якомога більше людей до змістовних розмов, а не просто говорити ні про що. Комунікативні навички знадобляться в середу, коли спілкування з родичем виявиться непростим. Четвер і п'ятниця подарують більше щирого задоволення, а самотнім Близнюкам може трапитися романтична перспектива. На вихідних з'явиться новий проєкт, який якраз займе ваш невгамовний розум.

Рак

Не погоджуйтесь на менше — чи йдеться про фінанси, роботу чи стосунки, ви маєте право чекати кращого. Впевненість, з якою ви входите в тиждень, зробить вівторок і середу особливо вдалими. Ви не боїтеся робити те, що потрібно для власного щастя. Прибирання вдома у четвер стане шляхом до внутрішнього спокою, а п'ятниця добре підходить для роботи над собою. У вихідні вас накриє потік варіантів і рішень — не беріться за те (чи того), у чому не впевнені.

Лев

Ви на вершині світу! Велич і тепло понеділка — доказ того, що ви на правильному шляху. Використайте цей позитивний імпульс, аби рухатися ще вище. У вівторок і середу зверніть увагу на фінансові питання — можливо, час щось переглянути. У четвер і п'ятницю відкладіть рахунки й проведіть час із друзями, влаштуйте імпровізовану вечірку. У п'ятницю можлива несподівана й приємна романтична подія. На вихідних довіртеся своїй інтуїції.

Діва

Ви знаєте правило: чим більше хаосу, тим гнучкішими треба бути. Ваша здатність триматися незворушно окупиться вже у вівторок — виглядатиме, ніби жонглювати справами для вас звична річ. Середа гарно підходить для старту нового проєкту, а четвер — для великої спільної покупки з партнером. У п'ятницю нерішучість трохи загальмує вас, але на вихідних ви переглянете цілі й до неділі матимете чіткіший план.

Терези

У понеділок до вас звертатимуться за порадами, наче ви маєте всі відповіді. Ви маєте багато відповідей, але не всі — важливо це визнати. Попри це, оточення бачить вас лідером, і це приємно. У вівторок і середу робіть максимум з наявних ресурсів і стежте, щоб усі ладнали між собою. Стосунки — ключова тема, зокрема романтичні, що проявляться у четвер і п'ятницю. На вихідних вас займе питання, пов'язане з бізнесом — трохи егоїстично, але не шкідливо.

Скорпіон

Понеділок на роботі нагадуватиме перешкодовий забіг — не найкращий день, аби просити підвищення чи втручатися в чужий конфлікт. Тримайтеся подалі, якщо колега на межі. Вівторок і середа виявляться вдалими майже в усьому. Ви відчуваєте особливу близькість із другом — саме до нього варто звернутися у четвер за порадою у важливому рішенні. Другу половину тижня ви проведете, обмінюючись ідеями. Ваше терпіння вражатиме інших на вихідних.

Стрілець

Будь-яка подорож у понеділок стане чудовим досвідом — можливе несподіване підвищення класу обслуговування чи інший приємний бонус. Навіть якщо залишаєтесь удома, удача знайде спосіб проявитися, тож будьте готові до сплеску оптимізму. У середині тижня найгірше, що може статися — начальник у поганому гуморі. У кінці тижня на вас чекає безліч соціальних планів, а п'ятничний сміх замінить тренування. У суботу й неділю захочеться побути самому зі своїми думками та фантазією.

Козеріг

Понеділок не буде тріумфальним — ресурсів мало, і ніхто не готовий ділитися. Але у вівторок несподіваний дзвінок від далекого друга змінить настрій, а у середу прорив дозволить зробити багато справ за один день. У четвер і п'ятницю ви спробуєте закріпити успіх, хоча енергія трохи підведе — можливо, не лише ваша. У вихідні всі знову будуть на одній хвилі, і ви відчуєте себе готовими до майбутнього як ніколи.

Водолій

Іноді найнеймовірніші експерименти дають найкращі відкриття — це стосується не лише науки, а й стосунків. Понеділок стане часом спроб нових підходів у спілкуванні з людьми. У вівторок і середу ви ще намагаєтеся зрозуміти, чого від вас хочуть інші, але вже у четвер взаємодія стане набагато природнішою та комфортнішою. П'ятниця — легкий, безтурботний день, а от у суботу й неділю голова наповниться глибокими думками.

Риби

У понеділок ваша уява тягнеться у світ фантазій, хоча поруч розгортаються не менш цікаві реальні події. У вівторок чи середу замість критики друга спробуйте подумати, як йому допомогти. У четвер з'явиться бажання прибирати — і це наведе лад не лише вдома, а й в інших сферах життя. Якщо хтось винен вам гроші, у п'ятницю доречно про це нагадати. Субота і неділя пройдуть у практичному настрої, але підписувати документи в ці дні краще не варто.