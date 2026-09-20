Перехід з одного виду пенсії на інший може обернутися зменшенням виплати. У Пенсійному фонді пояснили, чому так стається і що зробити перед зміною виду пенсії.

Перерахунок пенсій в Україні цього року може обернутися неприємним сюрпризом: після переходу з одного виду пенсії на інший виплата іноді не зростає, а зменшується. Причина — не помилка Пенсійного фонду, а показник середньої зарплати, який беруть для розрахунку.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Telegraf. Коли пенсію призначають уперше, Пенсійний фонд враховує загальноукраїнський показник середньої зарплати за три календарні роки, що передують року звернення. Для пенсій, які призначають у 2026 році, беруть показник за 2023–2025 роки — за даними ПФУ, він становить 17 482,87 гривні.

Цю суму використовують разом з індивідуальним коефіцієнтом заробітку людини та коефіцієнтом страхового стажу. Саме так формується розмір пенсії. Ідеться про загальноукраїнський показник, а не про середню зарплату конкретного пенсіонера.

Чому після переходу пенсія може стати меншою

Інша ситуація виникає, коли пенсію вже призначили, а людина хоче перейти на інший її вид — наприклад, із пенсії по інвалідності на пенсію за віком. У більшості таких випадків закон розглядає процедуру саме як переведення, а не як нове призначення. Тому ПФУ, як правило, зберігає розрахункову базу, яка застосовувалася при попередньому призначенні або перерахунку.

Якщо пенсію призначили кілька років тому, використаний тоді показник середньої зарплати може бути значно нижчим за той, що діє для нових пенсій сьогодні. Через це після переходу очікуваного збільшення виплати може взагалі не статися. Різниця суттєва: тільки за перший квартал 2026 року показник середньої зарплати для пенсійних розрахунків зріс приблизно на 1 342 гривні, а окремі місячні показники для перерахунків уже перевищують 28 000 гривень.

Два роки стажу можуть змінити розрахунок

Певний виняток діє для тих, хто отримував пенсію по інвалідності. Якщо після її призначення людина продовжувала офіційно працювати й накопичила не менш як 24 місяці страхового стажу, при першому переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовують актуальний показник середньої зарплати. Тобто ці люди можуть отримати більшу виплату, ніж за старою базою.

Що зробити перед зміною виду пенсії

Перед тим як подавати заяву, варто порівняти два варіанти розрахунку. Для цього потрібно:

запросити в ПФУ попередній розрахунок обох варіантів;

з'ясувати, скільки місяців страхового стажу накопичено після первісного призначення пенсії;

порівняти поточну виплату із сумою після переходу;

подавати заяву лише тоді, коли стане зрозумілим фінансовий результат.

У Пенсійному фонді радять не поспішати з переходом на інший вид пенсії, доки не стане зрозуміло, який варіант вигідніший. Отримати попередній розрахунок можна в сервісному центрі ПФУ або онлайн через особистий кабінет на сайті фонду.

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