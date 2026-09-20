Переход с одного вида пенсии на другой может обернуться уменьшением выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, почему так происходит и что сделать перед сменой вида пенсии.

Перерасчет пенсий в Украине в этом году может обернуться неприятным сюрпризом: после перехода с одного вида пенсии на другой выплата порой не растет, а уменьшается. Причина — не ошибка Пенсионного фонда, а показатель средней зарплаты, который берут для расчета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf. Когда пенсию назначают впервые, Пенсионный фонд учитывает общеукраинский показатель средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году обращения. Для пенсий, назначаемых в 2026 году, берут показатель за 2023–2025 годы — по данным ПФУ, он составляет 17 482,87 гривны.

Эту сумму используют вместе с индивидуальным коэффициентом заработка человека и коэффициентом страхового стажа. Именно так формируется размер пенсии. Речь идет об общеукраинском показателе, а не о средней зарплате конкретного пенсионера.

Почему после перехода пенсия может стать меньше

Другая ситуация возникает, когда пенсия уже назначена, а человек хочет перейти на другой ее вид — например, с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. В большинстве таких случаев закон рассматривает процедуру именно как перевод, а не как новое назначение. Поэтому ПФУ, как правило, сохраняет расчетную базу, которая применялась при предыдущем назначении или перерасчете.

Если пенсия была назначена несколько лет назад, использованный тогда показатель средней зарплаты может быть значительно ниже того, что действует для новых пенсий сегодня. Из-за этого после перехода ожидаемого увеличения выплаты может вообще не произойти. Разница существенная: только за первый квартал 2026 года показатель средней зарплаты для пенсионных расчетов вырос примерно на 1 342 гривны, а отдельные месячные показатели для перерасчетов уже превышают 28 000 гривен.

Два года стажа могут изменить расчет

Определенное исключение действует для тех, кто получал пенсию по инвалидности. Если после ее назначения человек продолжал официально работать и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, при первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяют актуальный показатель средней зарплаты. То есть эти люди могут получить большую выплату, чем по старой базе.

Что сделать перед сменой вида пенсии

Перед подачей заявления стоит сравнить два варианта расчета. Для этого нужно:

запросить в ПФУ предварительный расчет обоих вариантов;

выяснить, сколько месяцев страхового стажа накоплено после первоначального назначения пенсии;

сравнить текущую выплату с суммой после перехода;

подавать заявление лишь тогда, когда станет понятен финансовый результат.

В Пенсионном фонде советуют не спешить с переходом на другой вид пенсии, пока не станет понятно, какой вариант выгоднее. Получить предварительный расчет можно в сервисном центре ПФУ или онлайн через личный кабинет на сайте фонда.

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