Овнам начало этой недели принесёт ощущение, что всё удаётся легко, а ближе к середине придётся немного притормозить и разобраться с рутинными делами. Прогноз на неделю с 21 по 27 сентября опубликовало издание Horoscope.com, и представителям знака стоит обратить внимание на несколько важных дней.

Работа и финансы

В начале недели Овнам удаётся всё, за что они берутся: идеи рождаются быстро, а здоровая конкуренция с коллегами только добавляет драйва. Это удачный момент предложить что-то новое или взять на себя больше ответственности — энергии хватит. В середине недели, напротив, накапливаются скучные, но необходимые дела: отчёты, мелкие поручения, организационные вопросы. Не стоит откладывать их на потом — лучше разобраться сразу, чтобы освободить пространство для более важных проектов к концу недели.

Отношения

В начале недели романтическая сфера Овнов переживает настоящий подъём — и дома, и на людях отношения развиваются легко и приятно. А вот в середине недели могут возникнуть мелкие трения в компании друзей: кто-то обидится из-за неосторожного слова или спора по мелочи. Не стоит углубляться в конфликт, лучше спокойно подождать, пока эмоции утихнут. К концу недели стоит определить, кто на самом деле самый важный человек в вашей жизни, и уделить ему больше внимания — это принесёт тёплые эмоции обеим сторонам.

Здоровье и энергия

Неделя неравномерна по уровню сил: в начале энергии будет много, и Овны почувствуют себя почти неутомимыми. В середине недели стоит следить за собой внимательнее — бытовые заботы и мелкие конфликты могут выматывать больше, чем кажется. Хороший сон и немного времени на себя помогут восстановить равновесие. На выходных темп жизни замедлится, и это именно тот момент, чтобы отдохнуть и накопить силы перед новой неделей.

Лучшие дни недели

Наиболее удачным станет понедельник — день, когда Овнам удаётся практически всё, особенно в отношениях и личных делах. Четверг и пятница также обещают быть результативными: после небольшого застоя в середине недели Овны снова почувствуют себя в своей стихии и смогут реализовать отложенные планы. А выходные стоит посвятить близким людям — именно тогда закладывается основа для чего-то важного, что будет развиваться постепенно.