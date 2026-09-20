Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 сентября показывает переменчивую погоду: синоптики ожидают потепление до +22° в воскресенье и дожди четыре дня на этой неделе.

прошлая неделя с дождями и холодом в Киевской области уже прошла, и теперь, по новому прогнозу на 21-27 сентября, погода в регионе остается переменчивой: дожди прогнозируют четыре дня, а максимальная температура недели поднимется до +22°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +14° до +22°, а ночная – от +8° до +14°.

В понедельник, 21 сентября, в Киевской области будет облачно, воздух днем прогреется до +18°, а ночью не опустится ниже +14°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, ожидается малооблачная погода, столбики термометров днем покажут +16°, а ночью +10°. Возможные осадки также не исключены.

В среду, 23 сентября, небо будет облачным с прояснениями, днем +16°, ночью +8°. В этот день осадков не прогнозируют.

В четверг, 24 сентября, температура держится на самой низкой отметке недели – днем всего +14°, ночью +8°, облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В пятницу, 25 сентября, воздух прогреется до +17° днем, ночью +8°, небо малооблачное. Осадки в этот день также возможны.

В субботу, 26 сентября, погода стабилизируется: днем +20°, ночью +10°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, неделя завершится самым теплым днем – днем +22°, ночью +11°, малооблачно, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, с температурой +22°, а самым прохладным будет четверг, 24 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +14°. Перепад температур за неделю составляет 8°. Осадки прогнозируют в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Синоптики советуют жителям Киевской области в дождливые дни – понедельник, вторник, четверг и пятницу – иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Из-за ночных температур, опускающихся до +8°, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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