Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 18 по 24 вересня показує, що більшість днів пройде під дощами, а денна температура коливатиметься від +23° до +14°.

погодні умови на Київщині минулого тижня вже попереджали про дощі та похолодання, і новий прогноз підтверджує: тенденція триває — регіон чекає низку дощових днів і поступове зниження температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура у Київській області коливатиметься від +14° до +23°, а нічна — від +11° до +15°.

У п’ятницю, 18 вересня, очікується мінлива хмарність і без опадів, повітря вдень прогріється до +21°, а вночі охолоне до +14°.

У суботу, 19 вересня, синоптики прогнозують малохмарну погоду з можливими опадами, температура вдень підніметься до +23°, вночі становитиме +15°.

У неділю, 20 вересня, хмарність залишиться незначною, опадів не передбачається, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +23°, а вночі опустяться до +13°.

Понеділок, 21 вересня, принесе хмарну погоду з можливими опадами, вдень повітря прогріється до +19°, вночі — до +15°.

У вівторок, 22 вересня, хмарно, синоптики допускають опади, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі — +13°.

У середу, 23 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади, вдень стовпчики термометрів опустяться до +14°, вночі — до +12°.

У четвер, 24 вересня, очікується малохмарна погода з можливими опадами, вдень повітря прогріється до +17°, а вночі охолоне до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 19 вересня, з денною температурою +23°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли вдень буде лише +14°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують упродовж п’яти днів — у суботу, понеділок, вівторок, середу та четвер.

Зважаючи на часті опади, синоптики радять мешканцям Київщини не забувати парасолю та взуття з гарним протектором, а водіям — бути обережнішими на дорозі через мокре покриття. Через поступове зниження температури наприкінці тижня варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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