Після оновлення тарифів на проїзд у киян із транспортних карток могли зникнути гроші та оплачені поїздки. У КМДА пояснили причину збою та назвали терміни повернення коштів.

Підвищення тарифів у Київській області не оминуло й громадський транспорт — після 14 вересня в Києві стався масштабний технічний збій у системі оплати проїзду, через який у частини пасажирів із транспортних карток зникли гроші та раніше оплачені поїздки.

Про проблему офіційно повідомили в Київській міській державній адміністрації. Там підтвердили, що збій виник на тлі оновлення тарифної політики та самої системи електронного квитка, і це спричинило тимчасове анулювання балансів і поїздок у частини користувачів.

Що сталося з картками пасажирів

Масова скарга з'явилася після того, як кияни помітили: гроші, зараховані на транспортну картку, а також уже оплачені поїздки раптово «розчинилися» без жодних пояснень. Оскільки оновлення тарифної політики змінило логіку списування коштів, стара база залишків на певний час перестала коректно відображатися.

У міській адміністрації наголосили, що реальних втрат грошей не сталося: усі кошти й поїздки, які були на картках до збою, обіцяють відновити. Фахівці трактують ситуацію як технічну несинхронізацію даних, а не як додаткове списання грошей.

Коли повернуть гроші

У КМДА запевнили, що компенсація та відновлення балансів відбудуться в найближчі терміни, й озвучили конкретні дати, коли користувачі знову побачать свої кошти та поїздки на картках. Пасажирам радять дочекатися автоматичного перерахування і не сплачувати повторно за поїздки, які вже були оплачені раніше.

Що робити, якщо гроші не повернулися

Якщо після вказаного міською владою строку баланс так і не відновився, варто звернутися до контакт-центру, що обслуговує транспортні картки Києва, назвавши номер картки та додавши скриншот чи виписку про списання. Зберігайте чеки й історію операцій у застосунку до моменту, поки баланс не стане коректним.

На час перехідного періоду пасажирам також радять мати при собі альтернативний спосіб оплати проїзду, адже після будь-якого оновлення системи можливі короткочасні збої у валідації карток.

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